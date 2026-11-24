La Alcaldía anunció nuevas medidas de seguridad tras un consejo con la Fuerza Pública y organismos de control. También se plantearon acciones contra la extorsión y revisiones a las demoras en procesos judiciales.

El refuerzo de la presencia militar en sectores urbanos y rurales, el combate a la extorsión y el esclarecimiento del asesinato del empresario Rafael Uribe, en Minca, fueron algunos de los principales temas abordados durante un Consejo de Seguridad liderado por el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, con comandantes de la Fuerza Pública y representantes de organismos de control.

Entre las decisiones se estableció priorizar los patrullajes del Ejército en puntos como Minca, Once de Noviembre, Bonda, Timayuí y Los Alpes, entre otros sectores. Para ello, el mandatario ordenó instalar mesas de trabajo que permitan reorganizar la distribución de las tropas y fortalecer la presencia militar de acuerdo con las necesidades de cada zona.

Recompensa por crimen en Minca y medidas contra la extorsión

Otro de los anuncios fue el incremento a 50 millones de pesos de la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio del empresario Rafael Uribe, ocurrido en el corregimiento de Minca. Las autoridades recibirán información bajo reserva.

Frente a la extorsión, se anunció la gestión de un nuevo parque automotor para mejorar la capacidad de desplazamiento y reacción de las autoridades ante este delito.

Durante la reunión también se planteó solicitar a las instancias competentes revisar las demoras, interrupciones y dilaciones en audiencias y decisiones relacionadas con medidas de detención domiciliaria, con el propósito de identificar situaciones que puedan afectar los procesos judiciales.

Con estos compromisos, la administración distrital busca coordinar nuevas acciones con la Policía y el Ejército para fortalecer la seguridad tanto en el área urbana como en la zona rural de Santa Marta.