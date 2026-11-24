Prohíben estacionar vehículos en calles cercanas a la Alcaldía de Santa Marta por seguridad. Foto: Alcaldía

La Alcaldía de Santa Marta anunció la prohibición del estacionamiento de vehículos en los alrededores de su sede administrativa, como parte de las medidas preventivas adoptadas ante recientes alertas de seguridad.

La restricción comprende las calles 13 y 14, en el perímetro cercano al edificio de la administración distrital, y entró en vigencia de manera inmediata. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la disposición permanecerá activa hasta nueva orden.

La medida fue comunicada por Sarita Vives Gutiérrez, secretaria de Movilidad y encargada de la cartera de Seguridad, quien explicó que la decisión responde a directrices del alcalde Carlos Pinedo Cuello y tiene como propósito proteger la integridad de funcionarios, ciudadanos y visitantes.

La funcionaria pidió a los conductores acatar la disposición, que tiene carácter obligatorio y no contempla excepciones. Asimismo, la administración distrital invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las orientaciones de las autoridades.

Por ahora, no se ha establecido una fecha para levantar la restricción, por lo que la prohibición continuará vigente hasta que se emita una nueva disposición oficial.