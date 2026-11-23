El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó este lunes los dos ataques que sufrieron dos buques rusos cerca de las costas de Libia este fin de semana.

“Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia”, dijo Zelenski, que explicó que tanto la corbeta rusa Merkury como el carguero MV ANGARA fueron atacados por efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y del Ejército ucraniano en la costa del país del norte de África.

“Todo ocurrió cerca de la costa de Libia. Nuestros guerreros desplegaron siete drones navales de fabricación ucraniana”, agregó Zelenski en un mensaje publicado en X que va acompañado de un vídeo del SBU en el que se ve claramente cómo los aparatos no tripulados se estrellan contra sus objetivos.

El primero de ellos, la corbeta rusa Merkury, “fue hundida” junto a un helicóptero de combate Ka-27 también destruido en el ataque. “Es uno de sus barcos más nuevos, entró en servicio en 2023, durante la guerra a gran escala”, dijo Zelenski sobre la corbeta.

“Nuestro segundo objetivo fue el carguero MV ANGARA, que el enemigo utilizaba para transportar armas. Resultado: el objetivo fue alcanzado. Continuamos nuestras operaciones en aguas designadas”, recalcó el presidente ucraniano.

Según ha informado el SBU, ambos buques rusos fueron atacados cerca del puerto libio de Bengasi.

El servicio secreto ucraniano explicó también que la corbeta Merkury escoltaba al carguero MV ANGARA.

Los siete drones navales con que se llevó a cabo la operación fueron lanzados desde un “barco nodriza”, se lee en la nota del SBU sobre el ataque en la que se detalla además que el enemigo intentó destruir sin éxito los drones ucranianos desde el agua, desde la costa y desde el aire.

El presidente Zelenski ha vuelto a referirse a esta operación en un discurso a distancia pronunciado hoy ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

“Rusia puede sentir nuestra respuesta desde Siberia occidental, donde sus refinerías arden, hasta la costa de Libia, donde sus buques de guerra se hunden”, declaró Zelenski.

El embajador de Rusia en Libia, Aidar Aganin, había responsabilizado a Ucrania del ataque con drones perpetrado este domingo contra un buque de guerra ruso (la coberta Merkury) en el puerto naval de Bengasi, en el este del país magrebí, donde realizaba una escala técnica para repostar combustible y abastecerse de víveres para continuar su travesía.

Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de esta guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Zelenski reivindica una operación de este tipo.