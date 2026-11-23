Este 23 de noviembre se conoció una carta enviada por María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el estado de Florida, al magnate y dueño de X (antes Twitter), Elon Musk, solicitándole cerrar la cuenta del expresidente colombiano Gustavo Petro.

La carta denuncia “graves violaciones al código de conducta de X Corp” por parte de un “ex jefe de estado en Sudamérica”. Según la congresista, Gustavo Petro estaría publicando llamados explícitos al derrocamiento del gobierno colombiano a través de la violencia.

Para Salazar, se trata de una conducta “reprochable” que “claramente viola las reglas de X sobre integridad cívica”. En ese sentido, solicita a Musk remover la cuenta de Petro de su plataforma.

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La republicana refiere específicamente un video publicado por el expresidente el pasado 21 de noviembre a las 10:27a.m., en el que llama a actuar en las calles y que acompañó escribiendo “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”.

Para la congresista, Gustavo Petro está “intentando destruir la democracia colombiana haciendo que sus matones se tomen las calles y violentamente derroquen la administración presidencial de Abelardo De La Espriella”.

Además, cita una regla específica de la red social que indica que no se debe “usar los servicios de X con el propósito de manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos” y que esto incluye “publicar o compartir contenido que puede (...) engañar a la gente sobre cómo participar en un proceso cívico”.

Con estos argumentos, María Elvira Salazar le expone a Elon Musk que Gustavo Petro es una “amenaza para la continua existencia de la democracia en Colombia” y que su video publicado es una clara violación de las políticas de X.

“Por favor, haga lo correcto y remueva su cuenta de su plataforma”, concluye la carta.

La solicitud de la representante republicana se hace justo un día después de que el Ministerio de las TIC en Colombia hiciera esa misma solicitud a la plataforma X, refiriéndose al mismo video publicado por el expresidente Petro el 21 de noviembre.

Hasta ahora no se ha conocido respuesta por parte de Elon Musk o de la red social X.

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