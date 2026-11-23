Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Ovidio Gonzalez / Colaborador) // Logo tomado de la Alcaldía Mayor de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá publicó en su página web el cronograma de las movilizaciones, plantones y expresiones que se realizarán entre el 23 y el 29 de noviembre de 2026 en la capital del país. Las jornadas convocadas por organizaciones sociales y comunitarias se llevarán a cabo en diferentes puntos de la ciudad.

Debido a estas actividades, se pueden presentar afectaciones en la movilidad e impacto en las rutas de transporte público. Por ello, las autoridades recomiendan estar pendientes de las novedades y planificar los desplazamientos con anticipación. Las actos propuestos para esta semana tendrán lugar en sectores de Chapinero, La Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe, Bosa, San Cristóbal, Barrios Unidos y Engativá.

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Lunes 23 de noviembre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Velatón Festival por la vida y la memoria. ¡Dilan Cruz Vive, La Lucha Sigue!’

Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Lugar: Calle 19 con carrera Cuarta, esquina. Localidad de Santa Fe.

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Martes 24 de noviembre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘¡Cerrando semestre con muralismo!’

Hora: 12:00 m.

12:00 m. Lugar: Universidad Distrital, sede Vivero, en la avenida Circunvalar o carrera Quinta con calle 15. Localidad de Santa Fe.

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Miércoles 25 de noviembre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N’

Hora: 12:00 m.

12:00 m. Lugar: Plaza Fundacional de Bosa en la carrera 80I con calle 61 sur. Localidad de Bosa.

Marcha: ’25N día contra la eliminación de la violencia a la mujer’

Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Lugar: Universidad Nacional de Colombia en la calle 26 con carrera 34. Localidad de Teusaquillo.

Universidad Nacional de Colombia en la calle 26 con carrera 34. Localidad de Teusaquillo. Destino: Plaza de Bolívar en la calle 11 con carrera Séptima. Localidad de La Candelaria.

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Jueves 26 de noviembre

Plantón: ‘Vigilia silenciosa por Palestina’

Hora: 11:30 a. m.

11:30 a. m. Lugar: Embajada de Israel en la calle 26 con carrera 57. Localidad de Teusaquillo.

Marcha: ‘Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres’

Hora: 1:30 p. m.

1:30 p. m. Lugar: Cancha del barrio La Victoria en la calle 37A Bis sur #2A-0. Localidad de San Cristóbal.

Cancha del barrio La Victoria en la calle 37A Bis sur #2A-0. Localidad de San Cristóbal. Destino: Cancha del barrio Villa del Cerro.

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Sábado 28 de noviembre

Marcha: ‘Marcha 25N Barrios Unidos 2026’

Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Lugar: Calle 74A con carrera 63. Localidad de Barrios Unidos.

Plantón: ‘Gran plantón de apoyo a Abelardo’

Hora: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Lugar: Plaza de Bolívar en la calle 11 con carrera Séptima. Localidad de La Candelaria.

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Domingo 29 de noviembre

Evento cultural con reivindicaciones: ’29N Toma Cultural: Nos tomamos las calles sin permiso y sin preguntar’

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Lugar: Avenida Ciudad de Cali con calle 80, costado norte. Localidad de Engativá.

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Festival al andén contra la gentrificación’

Hora: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Lugar: Plaza de Mercado La Perseverancia en la carrera Quinta con calle 30A. Localidad de Santa Fe.

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¿Habrá marchas en Bogotá el viernes, 27 de noviembre?

La programación publicada por la Alcaldía, indica que en la Agenda de la Secretaría Distrital de Gobierno no incluye manifestaciones para el viernes 27 de noviembre.

Pese a ello, esto no descarta que puedan surgir nuevas convocatorias o se presenten modificaciones de las actividades ya establecidas, por ello se recomienda estar pendientes de los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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Recomendaciones para la jornada de marchas

La Secretaría Distrital de Gobierno recomienda tener en cuenta los siguientes ítems para la circulación por la ciudad en esta nueva jornada de marchas y protestas:

Planee sus recorridos con anticipación y tenga en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

y tenga en cuenta posibles desvíos o cierres viales. Manténgase informado sobre los cierres y desvíos , así como las novedades en materia de movilidad, a través de los canales oficiales.

, así como las a través de los canales oficiales. En caso de participar en alguna manifestación, procure hacerlo de manera pacífica.

Atienda las indicaciones de las autoridades y del personal dispuesto para cada actividad.

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