Metro de Bogotá responde a protesta de trabajadores que exigían pago anticipado de salarios

Colombia

Durante la tarde de este viernes 30 de octubre, trabajadores vinculados a las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá bloquearon la avenida Caracas, a la altura de la calle 63, para exigir el pago anticipado de sus salarios y liquidaciones.

La manifestación generó afectaciones en la movilidad y en la operación de TransMilenio, con el cierre temporal de siete estaciones de la troncal Caracas. Sin embargo, posteriormente se informó que las estaciones fueron habilitadas nuevamente.

¿Qué respondió Metro Línea 1?

A través de un comunicado, el concesionario Metro Línea 1 S.A.S. informó que sus equipos técnico y social se desplazaron hasta el punto de la manifestación para facilitar el diálogo y acompañar la atención de las solicitudes de los trabajadores.

Frente a las reclamaciones económicas, la empresa señaló que, de acuerdo con la información suministrada por sus subcontratistas, el pago de la nómina y las liquidaciones se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Esta información, precisó, está siendo validada por el concesionario.

Metro Línea 1 manifestó que respeta el derecho a la protesta, pero rechazó las acciones que afectan la movilidad y la prestación del servicio de transporte público.

Finalmente, anunció que reiterará a sus subcontratistas la importancia de mantener canales de diálogo permanentes con sus trabajadores y atender oportunamente sus inquietudes para evitar nuevas situaciones que perjudiquen a la ciudadanía.