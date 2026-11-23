Colombia

La Policía Nacional, en articulación con entidades distritales y el Ministerio del Trabajo, adelantó una megatoma de inspección, vigilancia y control en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.

Durante la intervención, que contó con aproximadamente 150 funcionarios, las autoridades verificaron las actividades desarrolladas en varios establecimientos que se presentaban como organizaciones sindicales, pero que, según los hallazgos del operativo, realizaban actividades económicas de carácter comercial.

Como resultado de las inspecciones, tres establecimientos recibieron medidas correctivas de suspensión temporal de la actividad económica por un periodo de diez días.

Además, durante el procedimiento se realizaron dos traslados por protección, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Continuarán los operativos en Bogotá

La Policía Nacional anunció que continuará adelantando intervenciones interinstitucionales en diferentes sectores de la capital, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en establecimientos abiertos al público y fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.