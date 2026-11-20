Colombia

Bogotá vivió este jueves una jornada de movilizaciones que se extendió durante varias horas y que, además de las concentraciones en el centro de la ciudad, dejó importantes afectaciones en la movilidad y el transporte público.

Desde diferentes puntos de la capital comenzaron a movilizarse grupos de manifestantes. La Plaza de Bolívar se convirtió en uno de los principales escenarios de concentración, mientras que otros grupos avanzaron por corredores como la carrera Décima, la avenida Boyacá y la Autopista Sur.

Sin embargo, con el paso de las horas, uno de los puntos más complejos se trasladó a inmediaciones de la Universidad Nacional.

Enfrentamientos en la Universidad Nacional: uno de los puntos más críticos

Sobre la avenida NQS, a la altura de la calle 45, se registraron fuertes enfrentamientos entre personas encapuchadas e integrantes de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI).

Durante los choques hubo lanzamiento de gases lacrimógenos y artefactos aturdidores, situación que afectó a ciudadanos, estudiantes y personas que transitaban por el sector.

La tensión también llegó a la calle 26, en inmediaciones de uno de los accesos de la Universidad Nacional. Allí se presentaron nuevos enfrentamientos, que obligaron a algunos establecimientos comerciales cercanos a cerrar sus puertas como medida preventiva.

En medio de los procedimientos de las autoridades, dos personas encapuchadas fueron capturadas.

Aunque por momentos se logró habilitar el paso vehicular de manera paulatina sobre la NQS, las confrontaciones continuaron en el sector de la calle 26. Finalmente, hacia las 6:33 de la tarde, TransMilenio reportó la normalización del paso de sus buses por este corredor.

TransMilenio: más de 356.000 usuarios afectados

Las manifestaciones también tuvieron un impacto significativo en el transporte público. De acuerdo con el balance entregado por TransMilenio, durante la jornada se reportaron 356.096 usuarios afectados.

Entre las principales novedades estuvieron:

Carrera Décima: cierre temporal de las estaciones San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional.

cierre temporal de las estaciones San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional. Eje Ambiental: suspensión temporal del servicio en Museo del Oro, Las Aguas y Universidades.

suspensión temporal del servicio en Museo del Oro, Las Aguas y Universidades. Troncal NQS: cierres de las estaciones Avenida El Dorado, Universidad Nacional, Campín, Tigo y 7 de Agosto.

cierres de las estaciones Avenida El Dorado, Universidad Nacional, Campín, Tigo y 7 de Agosto. Calle 26: suspensión temporal de las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias.

En algunos momentos, los buses tuvieron que realizar retornos, implementar contraflujos y circular por carriles mixtos. Incluso, varios usuarios tuvieron que caminar por los carriles exclusivos ante las restricciones en la operación.

Hacia las 6:33 p. m. se normalizó el paso de los buses por la troncal Calle 26, se cancelaron los desvíos de las rutas TransMiZonal y reabrieron las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias.

Una jornada que dejó afectaciones más allá de las marchas

Lo ocurrido este jueves en Bogotá evidenció el impacto que pueden tener las movilizaciones cuando se presentan bloqueos y enfrentamientos en corredores estratégicos de la ciudad.

Más allá de las concentraciones, miles de ciudadanos tuvieron dificultades para llegar a sus destinos, comerciantes tuvieron que cerrar temporalmente sus establecimientos y usuarios del transporte público enfrentaron retrasos, desvíos y suspensiones del servicio.

La Plaza de Bolívar, la carrera Décima, la avenida NQS y la calle 26 fueron algunos de los escenarios de una jornada que estuvo marcada por las movilizaciones y los episodios de alteración del orden público en la capital.