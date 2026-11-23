Colombia

La Administración Distrital presentó ante el Concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo 964 de 2026, que establece un presupuesto de 42,7 billones de pesos para la ciudad durante 2027. La propuesta busca garantizar la continuidad de los programas sociales y avanzar en las principales obras de infraestructura contempladas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027.

Durante la presentación ante la Comisión de Hacienda, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, explicó que el 77,9 % de los recursos, equivalente a 33,2 billones de pesos, se destinaría a inversión. Otros 5,7 billones financiarían el funcionamiento de las entidades distritales y 3,8 billones corresponderían al servicio de la deuda.

La funcionaria señaló que el propósito es mantener la estabilidad financiera de la capital y cumplir los compromisos adquiridos por la Administración.

“El presupuesto de 2027 busca garantizar la estabilidad financiera de Bogotá, asegurando un manejo responsable y sostenible de los recursos públicos. Nuestra prioridad es mantener unas finanzas sólidas que nos permitan cumplir los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo, dar continuidad a las inversiones estratégicas y garantizar los servicios y programas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos”, destacó Cadena.

¿Cuáles serán las principales inversiones?

Entre los sectores que recibirían recursos se encuentran:

Movilidad: continuidad de la primera línea del Metro, avances en la troncal de la calle 13 y el corredor de la carrera Séptima, además de intervenciones en más de 207 kilómetros-carril de malla vial.

continuidad de la primera línea del Metro, avances en la troncal de la calle 13 y el corredor de la carrera Séptima, además de intervenciones en más de 207 kilómetros-carril de malla vial. Educación: entrega de ocho colegios nuevos o restituidos, mejoramiento de 50 sedes educativas y continuidad del Programa de Alimentación Escolar.

entrega de ocho colegios nuevos o restituidos, mejoramiento de 50 sedes educativas y continuidad del Programa de Alimentación Escolar. Seguridad: recursos para la operación de la Línea 123, el fortalecimiento de la videovigilancia y la presencia de más de 900 gestores del orden y la convivencia.

recursos para la operación de la Línea 123, el fortalecimiento de la videovigilancia y la presencia de más de 900 gestores del orden y la convivencia. Salud: atención y aseguramiento de 1,8 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado.

atención y aseguramiento de 1,8 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado. Integración Social: continuidad del Ingreso Mínimo Garantizado, con una cobertura proyectada de un millón de personas, y apoyos para jóvenes, adultos mayores y población con discapacidad.

continuidad del Ingreso Mínimo Garantizado, con una cobertura proyectada de un millón de personas, y apoyos para jóvenes, adultos mayores y población con discapacidad. Vivienda: asignación de 17.110 subsidios para soluciones habitacionales urbanas y rurales.

¿De dónde saldrá el dinero?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, cerca del 44 % del presupuesto, es decir, 18,7 billones de pesos, provendría del recaudo de impuestos. Las transferencias de la Nación aportarían otros 10,6 billones de pesos.

El proyecto representa un crecimiento del 4,2 % frente al presupuesto vigente al 31 de octubre de 2026.

La Administración también presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037, documento que contiene las proyecciones económicas y financieras de la ciudad para los próximos años.

El presupuesto ahora pasa a debate en el Concejo

Tras su presentación, el Proyecto de Acuerdo 964 de 2026 continuará su trámite en el Concejo de Bogotá, donde será estudiado y debatido antes de su eventual aprobación.

La discusión definirá los recursos con los que contará la capital durante 2027 para financiar sus obras, programas sociales y servicios esenciales.