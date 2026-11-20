Autoridades hacen balance de jornada de protestas en el país: Bogotá, Tunja y más ciudades

El pasado 19 de noviembre la oposición realizó una serie de manifestaciones en todo el país protestando contra la ley fiscal del Gobierno De la Espriella y otras políticas implementadas y anunciadas por la administración.

Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, hablaron el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo; el alcalde encargado de Tunja, Óscar Antonio Moreno; y Juan Guillermo Cuenca, secretario de Gobierno de Popayán, quienes hicieron el balance.

En Bogotá

Restrepo inició la intervención explicando que “la norma que emitió el Gobierno Nacional recién llegó permite, en cumplimiento del respeto al derecho a la protesta, que haya movilizaciones directas, pero no bloqueos”.

“Ayer no hubo bloqueos. el momento en que se interrumpió el paso fue para brindar seguridad en la contención de los violentos que desde la Universidad Nacional pretendían utilizar elementos contra la ciudadanía”, detalló.

Tunja

Moreno, por su parte, relató: “En una primera etapa, que estuvo con todo el acompañamiento de la fuerza pública, se dio dentro de los niveles de tranquilidad. Ya iniciando la tarde hubo algunos inconvenientes, especialmente, en el sector norte de la ciudad, en donde se bloqueó una glorieta por parte de los jóvenes estudiantes, para lo cual se utilizó nuestra fuerza pública para despejar las vías. Esto guardando todas las actuaciones, todos los protocolos que están organizados para atención”.

Popayán

Finalmente, Cuenca comentó que “desde horas de la mañana (el 19 de noviembre) se presentaron unos bloqueos en el lugar conocido como el Cairo, en la Vía Panamericana, situación que atendió de primera mano, por supuesto, la Gobernación, Secretaría de Gobierno del Departamento del Cauca”.

“Lo que respecta a Popayán, en medio de todas las manifestaciones que hubo y las movilizaciones que llegaron al Parque Caldas, por fortuna, culminaron de la mejor manera. Sí se presentaron disturbios y manifestaciones en áreas contiguas a la Universidad del Cauca, pero gracias a Dios, después de casi cuatro horas de enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, se logró contener y sobre las 5:30 de la tarde se habilitaron las vías y retornó la tranquilidad”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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