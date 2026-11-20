Los capitalinos que estén interesados en adquirir vivienda propia en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para conocer una de las alternativas del distrito, además de acceder a información durante la ExpoVivienda 2026 Black Friday. La feria se llevará a cabo durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre en El Cubo de Colsubsidio.

El evento está organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) y el apoyo de la Secretaría del Hábitat, quienes brindarán orientación sobre los programas ´Mi Casa en Bogotá´, sus requisitos y rutas para acceder al beneficio.

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¿Qué programas del distrito estarán presentes en la feria?

Durante esta edición, uno de los principales espacios de la feria estará dedicado a la oferta de la Secretaría del Hábitat. Allí, los presentes podrán conocer las alternativas del programa ´Mi Casa en Bogotá´, programa que contempla diferentes medios de apoyo, entre ellos:

Oferta Preferente: modalidad en la que el distrito separa Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS), para los hogares que cumplan los requerimientos establecidos.

modalidad en la que el distrito separa Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS), para los hogares que cumplan los requerimientos establecidos. Reactiva tu Compra: programa dirigido a hogares que tienen dificultades para completar la compra de viviendas próximas a escrituración y entrega.

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¿Cuándo es la ExpoVivienda 2026 en Bogotá?

La feria de vivienda se realizará durante dos días en El Cubo de Colsubsidio, en la localidad de Teusaquillo:

Fecha: 21 y 22 de noviembre de 2026.

21 y 22 de noviembre de 2026. Lugar: Carrea 30 # 52 77 - El Cubo de Colsubsidio.

Carrea 30 # 52 77 - El Cubo de Colsubsidio. Entrada: Gratuita con previa inscripción.

Para los interesados en recibir información del programa ´Mi casa en Bogotá´, la Secretaría del Hábitat anunció su asistencia durante el Sábado 21 de 08: 00 A.M a 12:00 P.M.

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¿Qué otros beneficios ofrece la ExpoVivienda 2026?

Además de la presencia de la Secretaría del Hábitat, la feria tendrá proyectos de vivienda nueva y asesoría de entidades financieras para quienes necesitan conocer sus posibilidades de financiación con beneficios Black Friday.

Los valores y condiciones pueden variar dependiendo del proyecto, la constructora y la disponibilidad. Por ello se recomienda revisar los descuentos y costos totales antes de tomar una decisión de compra.

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¿Cómo inscribirse a ExpoVivienda 2026?

Las personas interesadas deben realizar un registro previo a través de la página oficial de Camacol Bogotá. La entrada no tiene costo, pero es necesario completar la inscripción para ingresar al evento.

Durante la feria, quienes participen podrán acercarse a los expositores, comparar proyectos, resolver dudas sobre financiación y recibir información sobre los subsidios distritales disponibles para la compra de vivienda nueva.

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