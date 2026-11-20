Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la moneda estadounidense. Luego, se lleva a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto; de esta manera se realiza un promedio simple.

Le puede interesar: Impuesto a los licores genera descontento en empresarios: bares alertan cierres

¿Cómo está el dólar hoy en Colombia?

Para este 20 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.415,1 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 19 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del viernes con un crecimiento del 88.14 pesos colombianos.

Vea aquí: Deuda con farmacéuticas llegó a $5,16 billones: cartera castigada se triplicó en un año

Tasa de cambio

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 20 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,281 - Venta a $3.381

Compran a $3,281 - Venta a $3.381 Cali: Compran a $3.120 - Venta a $3.250

Compran a $3.120 - Venta a $3.250 Cúcuta: Compran a $3.370 - Venta a $3.340

Compran a $3.370 - Venta a $3.340 Medellín: Compran a $3.235 - Venta a $3.355

Compran a $3.235 - Venta a $3.355 Pereira: Compran a $3.230 - Venta a $3.340

Lea más: “Aumento del salario mínimo para 2027 no debería superar el 7 %”: Centro Javeriano de Competitividad

Precio euro hoy

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.762,40 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un crecimiento de $72,60 pesos colombianos, lo que representa una variación del 1.97%.

Más información: Consejo de Estado suspendió decreto de pensiones mínimas: ¿cómo afecta a quienes están en AFP?

Yen japonés

El yen japonés es la moneda oficial de Japón y recibe su nombre debido a la forma redonda que adaptaron las monedas cuando se crearon, dado que se traduce literalmente como “objeto redondo”. La divisa inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $21,58 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un crecimiento de $0,10 pesos colombianos y una variación del 0.51%.

Vea aquí: Hoy empiezan las negociaciones por el Salario Mínimo 2027: Exigencias CUT y propuestas de aumento

Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 91,34 dólares, lo que representa un decrecimiento de 0.67% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 92,86 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 90,08 dólares.

Lea más: Tras nueve años, María Claudia Lacouture renuncia a AmCham Colombia y se va a CAF

Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 20 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 61.411 dólares, lo que representa una variación de -2.625,9 respecto a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece 4,11%.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: