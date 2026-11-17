8.000 km por Boca Juniors: la historia del hincha que salió en moto de Buenos Aires a Barranquilla. Crédito: X: @MrOFFSIDER/captura Instagram @pabl0_cabj12

Pablo Ezequiel Barrionuevo es uno de los miles de hinchas de Boca Juniors que esperan llegar a Barranquilla para presenciar al final de la Copa Sudamericana entre el cuadro Xeneize y el Atlético Mineiro de Brasil.

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Lo que diferencia a Pablo de los demás seguidores de Boca es el nivel de sacrificio que decidió asumir para ver el partido. Así, mientras muchos llegan ya en avión al aeropuerto Ernesto Cortissoz, él decidió emprender un viaje de casi 8.000 kilómetros en carretera, a bordo de la misma moto con la que se gana la vida.

¿Por qué decidió Pablo viajar en moto de Argentina a Colombia?

Aunque las autoridades locales anunciaron facilidades para el desplazamiento de los hinchas, por ejemplo, con un aumento de frecuencia en los vuelos entre Buenos Aires y Barranquilla, la realidad es que los precios resultan elevados para muchas personas.

Esta fue la situación de Pablo Barrionuevo, quien, además de decidir viajar en la moto con la que hace repartos, comenzó desde el primer día de su aventura a documentar cada momento del viaje en su cuenta de Instagram, donde acumula ya cerca de 75 mil seguidores.

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Además de haberse hecho viral con su travesía diaria, el hincha de Boca ha aprovechado la visibilidad para apelar a la solidaridad de otros apasionados por el fútbol y por el equipo argentino, quienes lo han apoyado con donaciones e incluso hospedaje.

¿Cuántos kilómetros hay entre Buenos Aires y Barranquilla por carretera?

De acuerdo con datos de Google Maps y plataformas especializadas como Rome2Rio, entre Buenos Aires y Barranquilla hay entre 7.500 y 7.896 kilómetros de distancia por carretera, pasando por cinco países: Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

Pablo Ezequiel tomó este mismo recorrido, saliendo de Argentina hacia Chile por el paso de Jama; cruzando luego a Perú; y posteriormente hacia Ecuador, para pasar finalmente a Colombia, entrando por Nariño.

En el momento acumula ya 11 días, todos documentados en por lo menos una publicación diaria en su cuenta de Instagram @pabl0_cabj12. Lo último que se sabe es que Pablo está a punto de cruzar la frontera hacia Colombia, tras pasar por Quito en Ecuador.

El hincha xeneize ha recibido mensajes de apoyo de seguidores de todos los equipos, incluyendo hasta a su histórico rival River Plate. Aunque no tiene entrada aún para la final, según Diario Olé, el capitán de Boca Leandro Paredes se habría comunicado con él, a través de un conocido, para garantizar su acceso al estadio Metropolitano.

No es la primera vez que toma un viaje similar para ver a Boca Juniors, puesto que en 2023 también viajó a Río de Janeiro recorriendo miles de kilómetros para ver el partido vs. Fluminense por la final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo es la final de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana?

La final de Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla este sábado 21 de noviembre de 2026 a partir de las 5:30 P.M. en hora de Colombia.

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