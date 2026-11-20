Una jornada cargada de emociones se vivió en Cartagena con el ‘banderazo’ de los hinchas de Boca Juniors. Los aficionados se tomaron este punto del Centro Histórico para reunirse y alentar a su equipo antes del partido frente a Atlético Mineiro, que se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

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Desde las primeras horas de la tarde, seguidores argentinos y aficionados locales llegaron al lugar con camisetas, banderas y otros elementos alusivos al equipo xeneize.

La concentración estuvo acompañada de cánticos, coros y la euforia característica de esta hinchada, que convirtió el encuentro en una fiesta futbolera en plena ciudad. La celebración continuará en Barranquilla, donde los seguidores de Boca Juniors tienen previsto reunirse en el Malecón del Río.