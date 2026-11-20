INMERXIA evidenció qué organizaciones están impulsando la adopción de estas soluciones en el país y cuáles comienzan a implementarlas de manera estratégica.

Más de 25 sectores, entre ellos comercio electrónico, retail, marketing, educación, servicios, transporte, salud, empresas e industrias creativas, tuvieron protagonismo con iniciativas enfocadas en mejorar la eficiencia operativa, personalizar servicios y ampliar sus canales comerciales.

Esta tendencia también llegó a sectores tradicionales como la agroindustria, los servicios jurídicos y la moda y belleza, demostrando que la IA está encontrando aplicaciones en actividades que van desde la automatización de procesos comerciales hasta la creación de contenidos y la atención al cliente.

En su primera edición, que se llevó a cabo del 9 al 13 de noviembre de 2026, reunió a más de 10.000 participantes en Medellín y conectó a empresas, academia y sector público para explorar las aplicaciones de esta tecnología en más de 18 sectores productivos y sociales. Además, el encuentro propició acuerdos comerciales en Colombia por un valor de $10.000 millones, correspondientes a 120 negociaciones concretadas entre las empresas participantes, y los grandes corporativos que encontraron proveedores de IA para sus gestiones productivas.

Daniel Saldarriaga, cofundador de INMERXIA, destaca: “Cumplimos la misión en toda la semana, conectamos a los principales actores del ecosistema de IA en Colombia, impulsamos el intercambio de conocimientos y fortalecimos el posicionamiento del país como referente y líder en inteligencia artificial en Latinoamérica”.

Para Medellín, la conexión representó una oportunidad de fortalecer su ecosistema tecnológico, acercar compañías internacionales al talento y los negocios locales, y ampliar su visibilidad como escenario para el desarrollo de soluciones de IA en América Latina. La presencia de organizaciones globales como Amazon Web Services, junto con compañías nacionales, universidades como UPB, EAFIT y entidades públicas, permitió vincular conocimiento especializado, capacidades tecnológicas y demandas del mercado.

“INMERXIA nació con la visión de convertir a Medellín en un punto de encuentro entre el conocimiento, las empresas, el talento y las oportunidades que genera la inteligencia artificial. Buscamos que Colombia participe activamente en esta transformación, conectando sectores y llevando estas herramientas a la economía real”, señaló Camilo Marín López, uno de los tres cofundadores del evento, organizado por Agencia DUE Films y la agencia Metanol con respaldo institucional de la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación y Sapiencia.

Entre los principales aprendizajes para las organizaciones estuvo la importancia de pasar de la experimentación a la implementación. La agenda abordó tendencias como la automatización empresarial, los agentes autónomos, la IA generativa, el análisis avanzado de datos y la transformación de procesos comerciales.

También incluyó herramientas para impulsar el comercio electrónico, personalizar la atención al cliente, producir contenidos audiovisuales y desarrollar ciudades inteligentes.

En el componente técnico se analizaron arquitecturas RAG, agentes multimodales y gobierno de datos, además de mil becas para estudiantes, aportadas generosamente por 30X del empresario caleño Andrés Bilbao.