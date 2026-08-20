Carolina González asume el liderazgo de Ágata tras el mejor año comercial

Tras alcanzar el mayor resultado comercial desde su creación, con ventas superiores a los $23.000 millones de pesos en 2025, -en 2023 logró ventas por $22.847 millones de pesos- Ágata, la Agencia de Analítica de Datos, Inteligencia Artificial y Transformación Digital de Bogotá, anunció que Carolina González Tabares es la encargada de liderar la empresa en esta nueva etapa.

Carolina tiene la responsabilidad de consolidar a la entidad como referente en transformación digital, analítica de datos e innovación pública para el Estado colombiano y la región.

Con más de veinte años de experiencia en gobierno digital, innovación pública y transformación institucional, González Tabares ha liderado algunas de las iniciativas más representativas del país en modernización del Estado. Entre ellas sobresalen Urna de Cristal, la primera plataforma nacional de participación ciudadana digital; el desarrollo del primer sistema de monitoreo y analítica para la Presidencia de la República; y la creación de ecosistemas de aprendizaje apoyados en inteligencia artificial que han desarrollado y fortalecido las capacidades de más de un millón de personas.

“La transformación digital ya no consiste únicamente en incorporar tecnología; implica transformar la manera en que el Estado presta sus servicios y genera valor real y tangible para los ciudadanos.

Nuestro propósito es consolidar a Ágata como un aliado estratégico de las entidades públicas para acelerar esta transformación mediante soluciones innovadoras, seguras y de alto impacto en la sociedad”, afirmó Carolina González Tabares.

El nombramiento coincide con el cierre de la gestión de Santiago Amador, quien lideró una de las etapas de mayor crecimiento institucional de la organización. Bajo su dirección, Ágata amplió su objeto social para convertirse en la Agencia de Analítica de Datos, Inteligencia Artificial y Transformación Digital; consolidó un ecosistema de innovación que pasó de 14 a 50 aliados estratégicos; fortaleció un equipo de alto desempeño —con una satisfacción de clientes de 9,5 sobre 10— y llevó a la entidad a registrar en 2025 el mayor nivel de ingresos de su historia, con ventas por $23.045 millones de pesos.