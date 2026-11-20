La Procuraduría General de la Nación requirió a Afinia Caribe S.A.S. E.S.P. información sobre la cartera pendiente de pago de entidades oficiales del departamento de Bolívar y los posibles riesgos que podrían afectar la prestación del servicio de energía eléctrica.

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La acción preventiva fue iniciada luego de conocer información divulgada públicamente sobre las dificultades financieras y de liquidez que afrontaría la empresa, así como preocupaciones relacionadas con la continuidad y calidad del servicio en el departamento.

En relación con la prestación del servicio, la Procuraduría solicitó a Afinia informar las medidas adoptadas frente a las interrupciones, la calidad de la energía y las reclamaciones de los usuarios por facturación, cambio de medidores y posibles daños en electrodomésticos. Asimismo, pidió dar cuenta de las inversiones ejecutadas y previstas para mejorar la infraestructura eléctrica en el departamento.

Además, le requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informar sobre las actuaciones de inspección, vigilancia y control adelantadas frente a la situación de Afinia, así como las evaluaciones realizadas sobre los posibles riesgos para la continuidad, calidad y eficiencia del servicio en Bolívar.

La información solicitada por el órgano de control permitirá dimensionar la cartera pública, conocer las gestiones adelantadas para su recuperación y evaluar los riesgos que pudieran comprometer la prestación del servicio.