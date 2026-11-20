Dos misiles rusos y un dron a reacción cayeron este viernes en territorio polaco tras una masiva ofensiva rusa contra Ucrania, según confirmó en una rueda de prensa el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, quien calificó el episodio de “otra provocación” de Moscú.

El ministro polaco anunció, además, que pedirá a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental con aviones de vigilancia.

Lo hizo después de anunciar que esta mañana “se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa” y añadir que “este ataque de la Federación Rusa contra el territorio ucraniano, “que afectó a Polonia, fue uno de los mayores desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania”.

Precisó que uno de los proyectiles, un misil de crucero Ch-101, cayó en Nowy Lipowiec, en el distrito de Biłgoraj (voivodato de Lublin); el segundo impacto se registró en Rudnik nad Sanem, en el voivodato de Subcarpacia; y el dron a reacción cayó en Mołodycz, todos ellos a menos de 50 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana.

Kosiniak-Kamysz calificó los hechos de “una provocación más de la Federación Rusa” y anunció que solicitará “a los mandos de la OTAN un aumento de fuerzas y medios en el marco de la operación ´Eastern Sentry´ " porque, dijo, “no se nos va a asustar ni a intimidar”.

Durante la incursión, el espacio aéreo de Polonia fue patrullado por cazas polacos F-16 y aviones de combate suecos Gripen.

Tras detectarse las incursiones, las autoridades polacas suspendieron el tráfico aéreo del aeropuerto de Rzeszów (este) y la circulación ferroviaria hasta las 07.33 en toda la región de Subcarpacia, donde aún se mantienen algunas restricciones.

Las fuerzas de seguridad desplegaron equipos de artificieros y militares en las zonas de impacto, donde se hallaron fragmentos metálicos.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, expresó la solidaridad de su país con Polonia y ofreció colaboración en la investigación a través de un mensaje en la plataforma X, donde escribió que este incidente “demuestra las amenazas que la agresión rusa supone para toda Europa y la comunidad transatlántica”.

“Mientras Moscú habla de una ‘nueva arquitectura de seguridad europea’, sus misiles y drones socavan directamente el orden de seguridad existente en Europa. El primer paso para reforzarlo sería poner fin a estos ataques”, añadió Sibiga.

Desde diciembre de 2022, se han producido otras tres incursiones de proyectiles o drones rusos en el espacio aéreo polaco: en ese mes, un misil caído en Przewodów causó dos muertos, mientras que en julio de 2026, otro misil ruso cayó en Polonia.

En septiembre de 2025, varios drones de Rusia entraron en Polonia y algunos acabaron impactando en tierra, un episodio que Tusk describió después como “drones de (Vladímir) Putin”, en referencia al presidente ruso.

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