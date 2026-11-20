Estados Unidos respalda el regreso de la fumigación aérea de coca en Colombia / Colprensa/Archivo

El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su respaldo a los planes del Gobierno colombiano para reanudar la erradicación aérea de cultivos de coca, una estrategia que permaneció suspendida durante 11 años por preocupaciones sobre sus efectos en la salud y el medio ambiente.

La posición de Washington quedó consignada en una carta enviada a congresistas estadounidenses que habían solicitado al secretario de Estado, Marco Rubio, oponerse a la iniciativa. El documento señala que la aspersión aérea, junto con la erradicación manual y otras medidas contra el narcotráfico, podría contribuir a reducir la producción de cocaína.

La respuesta se produjo después de que 19 legisladores demócratas, encabezados por el representante Mark Pocan, cuestionaran el posible respaldo financiero y logístico de Estados Unidos al programa colombiano. El Gobierno colombiano prepara un programa piloto en el departamento de Putumayo, que contempla intervenir hasta mil hectáreas de cultivos ilícitos. La iniciativa permanece suspendida por decisiones judiciales.

El plan contempla utilizar un herbicida diferente al glifosato, cuya aspersión fue suspendida en Colombia en 2015. Sin embargo, la nueva sustancia también ha generado cuestionamientos por sus posibles riesgos.

Estados Unidos aseguró que está dispuesto a respaldar la estrategia que Colombia decida implementar para combatir el narcotráfico. La discusión se desarrolla en medio de un acercamiento entre ambos gobiernos para ampliar la cooperación en materia de seguridad.