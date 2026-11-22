Este sábado 21 de noviembre, el FBI declaró un presunto hackeo a su base de datos, donde no solo tiene información de los criminales, sino también, según Trump, posibles engaños contra él.

Las declaraciones que dio el presidente, parecieron restar importancia a una intrusión en la base de datos nacional de información criminal del FBI, aprovechando el incidente para retomar sus antiguas quejas contra el FBI por su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

El incidente se produce después de que en septiembre el FBI investigara un presunto robo de datos confidenciales de empleados y aspirantes a trabajar en la agencia, tras una denuncia del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters sobre una intrusión en el portal de empleo.

Estados Unidos ha vivido una oleada de fallos de servicios informáticos en varias de sus entidades públicas y empresas en las últimas semanas, aunque el Gobierno de Trump las ha descartado, negando que exista un ataque sistémico por parte de agentes externos.

Ante este ataque el mandatario declaró “estaba el engaño de Rusia; todos esos otros engaños; lo que llamamos el engaño de Ucrania. Todo aquello de la llamada telefónica, la llamada perfecta, como yo digo. Hay muchas otras cosas y quizá sepamos más al respecto. Quizá sepamos sobre el fraude electoral, todo el fraude electoral que tuvo lugar”.

El Centro Nacional de Información Criminal, por su parte, declara que es la segunda brecha de este tipo en los últimos meses y que ocurre mientras la administración Trump intenta calmar la preocupación pública sobre la ciberseguridad nacional en medio de una serie de fallos de alto perfil que afectaron a bancos, a la Agencia de Seguridad Nacional y al sistema de control de tráfico aéreo de la FAA.

El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero personas que están al frente de la investigación indicaron que la agencia está analizando lo sucedido.

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