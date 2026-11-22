El pasado 20 de noviembre en la noche, el capo mexicano Fausto Isidro Meza Flores, conocido con el alias de ‘El Chapo Isidro’, fue detenido en un operativo realizado en el estado de Sinaloa, México, con apoyo de Estados Unidos.

Meza Flores también es conocido como “El otro Chapo” en referencia al apodo del cofundador del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En su trayectoria delictiva, Meza es identificado por haber pasado de ser uno de los herederos del imperio criminal de los hermanos Beltrán Leyva a ser uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos.

En el operativo que permitió su captura participaron representantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), así como el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.

Tras el operativo, se han registrado actos de narcoterrorismo, bloqueos de carreteras, ataque a tiendas y vehículos. Además, murieron cuatro militares del Ejército mexicano, según informó el secretario de Seguridad en México, Omar García Harfuch.

Meza Flores fue detenido junto a Germán* ‘Serafín’, su primo y segundo al mando del Cartel de Guasave, y José*, su cuñado y operador financiero de este mismo grupo delictivo.

Esta captura ocurrió dos días después del encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de líderes de la APEC. En este evento, el mandatario norteamericano reiteró su postura de que México está controlado por los carteles de la droga.

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’?

Fausto Isidro Meza Flores, alias de ‘El Chapo Isidro’, nació en 1982 en el municipio de Guasave, donde fue capturado.

En este sitio, Meza fue líder del Cartel de Guasave, una organización criminal dedicada al tráfico de personas y de fentanilo, cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana hacia Estados Unidos.

Su persecución lo llevó a ser incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera dar con su paradero.

David Saucedo, especialista en seguridad, aseguró a la agencia EFE que ‘El Chao Isidro’ tiene un historial criminal bastante amplio, pues su actividad criminal comenzó en la adolescencia: “Es un hombre relativamente joven si vemos otros liderazgos del narcotráfico”, explicó a EFE.

De acuerdo con el analista, Meza comenzó su carrera criminal bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, alias ‘El Señor de los Cielos’, y posteriormente con los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con información de inteligencia compartida entre México y Estados Unidos, cuando estalló la guerra entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’ en 2024, ‘El Chapo Isidro’ habría pactado con este último grupo criminal para combatir a la facción liderada por los hijos de ‘El Chapo’.

Aunque el enfrentamiento entre ambos grupos es anterior a este conflicto, ‘El Chapo Isidro’ se consolidó como uno de los principales rivales de ‘El Chapo’, tras una disputa territorial por los municipios de Guasave y Ahome, una zona estratégica para el traslado de drogas hacia la costa oeste de Estados Unidos. El Cartel de Guasave ha concentrado sus operaciones en este territorio del norte de Sinaloa, así como en Sonora, Baja California y Baja California Sur, sin intención de expandirse, por lo que funciona como un “feudo”.

“Lo que hizo ‘El Chapo Isidro’ fue infiltrarse en la estructura política, empresarial, policial, sindical y social de Guasave, y no veo que esa estructura haya sido desmantelada. Eso lo que va a propiciar es un relevo sucesorio, pero con un Cartel de Guasave intacto”, aseguró Saucedo.

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