Al menos tres personas murieron en el incendio de una fábrica de confitería en Indonesia, anunció el domingo un responsable de los servicios de rescate, que actualizó a 36 la cifra de desaparecidos.

El incendio, ocurrido el sábado por la tarde al oeste de la capital Yakarta, también dejó cuatro heridos que fueron trasladados a centros de salud, indicó Rizky Dwianto, quien inicialmente había cifrado en 39 los desaparecidos.

El fuego se declaró en una planta de la empresa de caramelos PT Fonua Agung Mulia, a unos cincuenta kilómetros de Yakarta.

Imágenes grabadas con un dron el domingo muestran la fábrica parcialmente destruida, con partes del techo derrumbadas y columnas de humo.

En otras imágenes compartidas por los equipos de rescate, se ve a agentes entrando en el edificio, donde el fuego persiste en algunos puntos.

“No podíamos determinar si el sistema de protección de la empresa funcionaba correctamente o no”, declaró.

Según imágenes televisivas, familiares de los desaparecidos acudieron en masa a la entrada del lugar con la esperanza de obtener noticias.

Durante la noche, el gobernador de la provincia de Banten, Andra Soni, declaró a periodistas que había unas 60 personas en el lugar en el momento en que empezó el fuego.