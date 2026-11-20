La Audiencia Nacional ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares al filántropo James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr., al reconocer Estados Unidos errores “sustanciales e involuntarios” en la traducción de documentos utilizados para sustentar su petición de extradición contra él.

La Sala de lo Penal ha atendido a la petición de libertad formulada por la defensa de Chambers, a quien ha impuesto como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, de entregar su pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Tras aplazar la decisión sobre su entrega, la sección segunda ha dictado este viernes un auto en el que admite que se ha producido una novedad procesal en el procedimiento: Estados Unidos remitió un documento después de la vista de extradición en el que reconoce errores en la declaración jurada de una agente del FBI.

La defensa considera que esta es la evidencia de que Estados Unidos habría alterado de “mala fe” ciertos conceptos en la traducción de la documentación para así elevar la gravedad de los hechos de los que está acusado y confundir a las autoridades españolas, principalmente en torno a la calificación de actos de terrorismo