Al menos 15 civiles murieron este domingo 22 de noviembre en un ataque perpetrado por fuerzas rebeldes en el estado de Warrap, en Sudán del Sur. Así lo informaron autoridades locales, que advirtieron que el balance de víctimas podría aumentar debido a que los enfrentamientos continúan en la zona.

El ataque comenzó el sábado en horas de la noche en la localidad de Bol Bol Boma, perteneciente al condado de Tonj Este. Según explicó a la agencia AFP Machuei Bith, comisario interino de esa jurisdicción, los responsables serían integrantes del grupo rebelde SPLA-IO, procedentes del vecino estado de Unity.

De acuerdo con el funcionario, además de los 15 civiles y ganaderos fallecidos, cuatro hombres armados que vestían uniformes del SPLA-IO también murieron durante los enfrentamientos. Un agente de la Policía local confirmó la información bajo condición de anonimato.

Las autoridades advierten que el balance podría aumentar

Mientras continúan los combates, las autoridades locales señalaron que entregarán nuevos datos sobre las víctimas de ambos bandos una vez se conozca el alcance de los enfrentamientos.

La situación mantiene en alerta a las comunidades de la región, donde la violencia se ha prolongado durante años debido a disputas entre grupos rivales, enfrentamientos intercomunitarios, asesinatos por venganza e incursiones relacionadas con el robo de ganado.

Sudán del Sur enfrenta una prolongada crisis de violencia

El nuevo episodio se produce en medio de un escenario de inseguridad que afecta a distintas zonas del país. La semana pasada, enfrentamientos entre dos grupos procedentes de distritos del estado de Warrap dejaron 17 personas muertas y 23 heridas en un mercado de la ciudad de Makuach, según las autoridades locales.

Asimismo, el mes pasado al menos 72 personas murieron en enfrentamientos intercomunitarios en la frontera entre los estados de Warrap y Unity.

Sudán del Sur, que obtuvo su independencia en 2011, continúa enfrentando tensiones políticas y conflictos armados que, en diferentes regiones, también tienen componentes étnicos y territoriales.

La proliferación de armas de fuego ha agravado la situación y mantiene a numerosas comunidades expuestas a nuevos episodios de violencia.