La Unión Europea y Panamá manifestaron su rechazo al proyecto de acuerdo final de la COP31, al considerar inadmisible que el documento no incluya una referencia explícita a los combustibles fósiles, principales responsables de las emisiones que impulsan el cambio climático.

La advertencia fue hecha este domingo por el ministro irlandés de Clima y Energía, Darragh O’Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Durante la sesión de clausura de la conferencia, el funcionario aseguró que el bloque no respaldará una decisión que omita este asunto.

«No aprobaremos una decisión marco (…) que ni siquiera menciona los combustibles fósiles», afirmó O’Brien, quien insistió en que su ausencia resulta inadmisible.

A esta posición se sumó Panamá, cuya representación anunció que también se opondría formalmente a la adopción del texto.

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¿Por qué está en discusión el acuerdo final de la COP31?

El principal desacuerdo gira en torno a la falta de una mención directa a los combustibles fósiles en el documento que busca establecer los compromisos de los países frente a la crisis climática.

Las presidencias turca y australiana de la conferencia presentaron un nuevo proyecto de decisión final que mantiene esta omisión. Aunque el texto incluye un llamado a impulsar la electrificación, no incorpora una referencia explícita al petróleo, el carbón y el gas.

Esta diferencia ha dificultado alcanzar un consenso entre las delegaciones, pues las decisiones de la COP deben aprobarse con el respaldo de cerca de 200 países participantes.

La COP31 supera el récord de duración de una cumbre climática

Las negociaciones también quedaron marcadas por la prolongación de la conferencia. Este domingo, la COP31 superó el récord de duración que hasta ahora tenía la COP25, celebrada en Madrid en 2019.

La falta de acuerdo sobre el documento final mantiene la incertidumbre sobre el cierre de las negociaciones, mientras las delegaciones intentan acercar posiciones.

Por ahora, la discusión sobre los combustibles fósiles continúa siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar una decisión conjunta en esta cumbre climática de Naciones Unidas.