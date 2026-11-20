El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este viernes 20 de noviembre de 2026, en donde hay un alza en los precios de la moneda americana.

El dólar estadounidense es uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Pese a que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa extranjera es utilizada de forma habitual, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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Dólar en Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes, 20 de noviembre, se ubicará en 918,76 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

EL BCV también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización. Estos son sus precios:

Euro (EUR): 1.009,07 bolívares (VES).

1.009,07 bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 137,82 bolívares (VES).

137,82 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 18,20 bolívares (VES).

18,20 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,22 bolívares (VES).

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Banco Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banesco:

Compra: 918,47 // Venta: 920,83

Banco Mercantil:

Compra: 925,27 // Venta: 946,86

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 946,86 // Venta: 955,77

BBVA Provincial:

Compra: 917,66 // Venta: 1013,80

N58 Banco Digital:

Compra: 928,95// Venta: 929,09

Otras instituciones:

Compra: 987,11 // Venta: 1011,29

Recuerde que los valores usados son ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Es por ello que las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 91,34 dólares, lo que representa un decrecimiento de 0.67% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 92,86 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 90,08 dólares.

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Antecedentes penales Venezuela

El certificado de antecedentes penales de ciudadanos venezolanos puede solicitarse de forma virtual y gratuita a través del portal habilitado por las autoridades venezolanas. Sin embargo, la plataforma está diseñada para realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del documento, es decir, solo se podrá solicitar el documento si se solicita en el día correspondiente al número con el que finaliza la cédula :

Lunes: 1 y 6.

1 y 6. Martes: 2 y 7.

2 y 7. Miércoles: 3 y 8.

3 y 8. Jueves: 4 y 9.

4 y 9. Viernes: 5 y 0.

Para solicitar el documento, siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial del Consulado de Venezuela .

. Inicie sesión con su usuario o regístrese si aún no tiene una cuenta.

con su usuario o si aún no tiene una cuenta. Seleccione la opción “trámites internacionales” y diligencie la información solicitada.

y diligencie la información solicitada. Confirme los datos y espere el envío del documento al correo que se ha puesto al momento del registro.

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