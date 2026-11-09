Ernesto Andrade sería el nuevo embajador de Colombia en Japón
Andrade es un reconocido cirujano y médico dedicado al sector estético.
Ernesto Andrade sería el nuevo embajador de Colombia en Japón
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En la mañana de este lunes, 9 de noviembre, fuentes le indicaron a Caracol Radio que el nuevo embajador de Colombia en Japón sería el médico cirujano Ernesto Andrade.
Sin embargo, aún no se ha confirmado que ya se hayan enviado hacia su ciudad de destino, que es Tokio, la capital de Japón, las cartas para su beneplácito.
Así mismo, la Cancillería le informó a este medio que, efectivamente, la solicitud que se había presentado antes para que se diera el beneplácito a una embajadora de carrera, Adriana Mendoza, se retiró, entonces, por esa misma vía, se habría ya presentado el nuevo beneplácito.
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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...