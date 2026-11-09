Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 nov 2026 Actualizado 17:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WActualidad

Ernesto Andrade sería el nuevo embajador de Colombia en Japón

Andrade es un reconocido cirujano y médico dedicado al sector estético.

Ernesto Andrade sería el nuevo embajador de Colombia en Japón

Ernesto Andrade sería el nuevo embajador de Colombia en Japón

00:00:0000:54
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caracol Radio

Añadir Caracol Radio en Google

En la mañana de este lunes, 9 de noviembre, fuentes le indicaron a Caracol Radio que el nuevo embajador de Colombia en Japón sería el médico cirujano Ernesto Andrade.

Sin embargo, aún no se ha confirmado que ya se hayan enviado hacia su ciudad de destino, que es Tokio, la capital de Japón, las cartas para su beneplácito.

Así mismo, la Cancillería le informó a este medio que, efectivamente, la solicitud que se había presentado antes para que se diera el beneplácito a una embajadora de carrera, Adriana Mendoza, se retiró, entonces, por esa misma vía, se habría ya presentado el nuevo beneplácito.

Escuche la noticia completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0000:54
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0001:54
Descargar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Caracol Radio

Caracol Radio

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado