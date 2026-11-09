El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ernesto Andrade sería el nuevo embajador de Colombia en Japón

En la mañana de este lunes, 9 de noviembre, fuentes le indicaron a Caracol Radio que el nuevo embajador de Colombia en Japón sería el médico cirujano Ernesto Andrade.

Sin embargo, aún no se ha confirmado que ya se hayan enviado hacia su ciudad de destino, que es Tokio, la capital de Japón, las cartas para su beneplácito.

Así mismo, la Cancillería le informó a este medio que, efectivamente, la solicitud que se había presentado antes para que se diera el beneplácito a una embajadora de carrera, Adriana Mendoza, se retiró, entonces, por esa misma vía, se habría ya presentado el nuevo beneplácito.

Escuche la noticia completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:54 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:54 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: