Esta es la fecha máxima para pagar la PRIMA de diciembre 2026, según Código del Trabajo. Imagen de referencia. Pesos de colombianos - Persona celebrando: Getty Images.

Este fin de año muchos trabajadores esperan con ansias su prima decembrina, esta es un incentivo que funciona como un ahorro para que cada trabajador pueda comprar sus regalos de fin de año, resolver algunas deudas o demás intereses económicos que tenga.

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¿Qué es la prima de servicios y quién tiene derecho a recibirla?

La prima de servicios es una prestación social que los empleadores deben pagar a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral en Colombia. Equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos partes: una en el primer semestre y otra en el segundo.

Tienen derecho a recibirla, de forma proporcional al tiempo trabajado, quienes tienen contratos a término fijo o indefinido y los trabajadores del servicio doméstico, entre otros trabajadores dependientes cubiertos por la legislación laboral.

Si trabaja como independiente mediante un contrato de prestación de servicios, la situación es diferente: este tipo de contrato no genera por sí mismo el derecho a la prima de servicios porque no existe una relación laboral en los mismos términos de un contrato de trabajo.

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Fecha máxima para pagar la PRIMA de diciembre 2026:

Según el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1788 de 2016 estipulan que la fecha límite para depositar la segunda entrega de la prima de servicios es el próximo domingo 20 de diciembre de 2026. Sin embargo, las empresas no están obligadas a esperar hasta ese momento para depositarla, y la pueden entregar antes de la fecha límite. Las empresas cuentan con la facultad de adelantar el pago a partir de noviembre si su liquidez lo permite.

Para el caso del sector público, la prima se abona durante los primeros quince días de diciembre para quienes hayan prestado sus servicios a lo largo del año.

¿Cómo calcular la prima de diciembre?

Para una persona con salario fijo, el cálculo parte de la remuneración que sirve como base para liquidar la prestación y de los días trabajados durante el semestre.

Fórmula para calcular la prima de servicios:

Prima = (salario base para prima × días trabajados) ÷ 360

Por ejemplo, si su base para liquidar la prima es de $2.000.000 y trabajó el semestre completo:

$2.000.000 × 180 ÷ 360 = $1.000.000

su prima del segundo semestre sería de $1.000.000.

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Sanciones por no pagarla a tiempo:

El Ministerio del Trabajo tiene la facultad de intervenir en caso de que no se deposite la prestación. De acuerdo con los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo, los inspectores pueden solicitar planillas y registros contables o efectuar inspecciones sin previo aviso en las sedes de las empresas.

Por último, el artículo 65 establece una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso cuando se termina el contrato sin haber cancelado las prestaciones debidas.

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