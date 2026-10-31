Cuántos días puede estar un colombiano en la Unión Europea con pasaporte: Norma de la Cancillería

Desde este año, viajar a Europa desde Colombia, es más fácil, debido a unos cambios que han estado implementando los países de Europa, los colombianos que cumplan con los requisitos que se exigen podrán visitar más de 20 países sin necesidad de solicitar una visa, aunque tienen un tiempo limitado para permanecer en los territorios.

La eliminación del visado de corta estadía, los colombianos pueden viajar a los países de Europa por un periodo total de 90 días en un lapso de 180 días.

Las autoridades migratorias tendrán en cuenta también los días de visita que cada colombiano haya realizado a la Unión Europea, por eso esta información es clave para quienes viajan habitualmente pues la eliminación del visado de corta estancia no quiere decir borrón y cuenta nueva.

Si ya estuvo 90 días en Europa durante los últimos 180 días, y llega a viajar podrá ser inadmitido por las autoridades migratorias europeas.

Cuando aplique esta regla tenga en cuenta que los 90 días cuentan desde el día de ingreso hasta el día de salida de los países que hacen parte del Acuerdo.

Reglas clave de la Unión Europea

Tiempo permitido: 90 días por cada 180 días en total. La cuenta se hace sumando todos los días que pases en los países del acuerdo durante un periodo móvil de 180 días.

90 días por cada 180 días en total. La cuenta se hace sumando todos los días que pases en los países del acuerdo durante un periodo móvil de 180 días. Países aplica: El beneficio cubre a los 29 países que conforman el espacio Schengen.

El beneficio cubre a los 29 países que conforman el espacio Schengen. Fines permitidos: Turismo, negocios, visitas familiares, eventos o estudios cortos. No está permitido trabajar ni residir.

Requisitos obligatorios al ingresar:

Pasaporte colombiano vigente (emitido en los últimos 10 años y con una validez mínima de 3 meses después de la salida prevista del espacio Schengen).

Tiquete aéreo de regreso o de continuación de viaje (dentro del límite de 90 días).

(dentro del límite de 90 días). Alojamiento (reserva de hotel o carta de invitación de un residente).

Demostración de medios económicos para la subsistencia (varía según el país).

Registro digital de control (como el sistema EES/CES en fronteras).

¿En qué países se hará efectiva la exención de la visa?

El acuerdo se hace efectivo en los siguientes países:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca (sin Groenlandia ni las Islas Feroe), Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia (sin los territorios de ultramar), Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza.

Este acuerdo, solo aplica para estancias de corta estadía por lo que los permisos autorizados por visas de residencia o larga duración, no se incluyen dentro del periodo máximo de estancia.