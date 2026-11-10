Vincent Kompany regresa al Bayern Múnich tras su hospitalización

Vincent Kompany regresó este martes 10 de noviembre a las instalaciones de Säbener Straße, luego de permanecer varias semanas alejado de sus funciones por los problemas de salud que sufrió el pasado 23 de octubre, cuando se desvaneció durante un entrenamiento y tuvo que ser trasladado a un hospital.

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Según informó el diario alemán TZ, el entrenador llegó poco después de las 10:00 de la mañana y retomó sus actividades desde su oficina. Durante la jornada, también conversó con su asistente Floribert Ngalula y con el director deportivo Christoph Freund, quienes se mostraron satisfechos con su regreso.

El episodio que lo mantuvo alejado del equipo ocurrió mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern. Tras el desvanecimiento, Kompany sufrió una luxación de hombro y, después de los exámenes médicos, le diagnosticaron una irritación meníngea. Previamente, el técnico había presentado una infección y fuertes dolores de cabeza.

Durante su ausencia, sus asistentes Aaron Danks y René Maric asumieron la dirección del equipo y consiguieron resultados importantes, entre ellos la victoria 0-2 frente al Atlético de Madrid en la Champions League y el triunfo 2-1 ante Mainz en la Bundesliga.

Aunque ya regresó a la ciudad deportiva, Kompany continúa con su proceso de recuperación y rehabilitación del hombro. La expectativa es que pueda volver a dirigir desde el banquillo después del parón internacional, posiblemente en el compromiso frente al Colonia, programado para el próximo 20 de noviembre.