Atlético Mineiro vs Boca Juniors, final de Copa Sudamericana: cómo comprar y cuando sale boletería

El Metropolitano de Barranquilla se alista para recibir la gran final de la Copa Sudamericana 2026, duelo que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro.

El cuadro xeneize, en donde actúan los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero, accedió a esta instancia luego de eliminar en fases anteriores a Recoleta de Uruguay, Sao Paulo y Vasco da Gama; por su parte, el Galo dejó en el camino a RB Bragantino, Santos y Montevideo City.

¿Cómo comprar las entradas para la final de la Copa Sudamericana?

La CONMEBOL habilitó un espacio en su página web para que los hinchas de ambos equipos y neutrales puedan inscribirse desde ya para tener prioridad en la compra de entradas. Tan solo deberán inscribir sus datos personales y escoger la categoría de su entrada, la cual iría desde los 335.000 hasta los 770.000 pesos colombianos.

Respecto a las categorías existentes, los interesados encontrarán:

Categoría 1: Ubicado en el sector occidental y elegida para los hinchas neutrales.

Ubicado en el sector occidental y elegida para los hinchas neutrales. Categoría 2: Ubicado en el sector oriental.

Ubicado en el sector oriental. Categoría 3: Ubicada en las laterales, es decir en los sectores norte y sur. Cada zona será elegida para las hinchadas de Boca y Mineiro.

Ubicada en las laterales, es decir en los sectores norte y sur. Cada zona será elegida para las hinchadas de Boca y Mineiro. Categoría Hospitality: Acceso al sector occidental (categoría 1) con beneficios de catering y entretenimiento.

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¿Cuándo sale la boletería para la final de la Copa Sudamericana?

Aunque CONMEBOL ya informó la manera en que organizará la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana, todavía no ha entregado fecha para el inicio de la venta ni tampoco el valor de cada una.

“La fecha de inicio de la venta se anunciará próximamente en los canales oficiales de CONMEBOL. También enviaremos la información por correo electrónico a las personas registradas”, se advierte al respecto.

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