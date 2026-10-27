Salen a la venta las boletas para final de la Sudamericana en Barranquilla: precios y cómo comprar

Luego de varios días de espera tras conocerse a Boca Juniors y Atlético Mineiro como los dos finalistas de la Copa Sudamericana, este martes 27 de octubre se anunció la venta las boletas para los que quieran acudir a la final. La definición del título será en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla el 21 de noviembre.

Para el país, albergar este partido tiene una relevancia de gran dimensión, pues será la primera vez que una ciudad acoja la final de uno de los dos torneos Conmebol desde que se hace a sede única. Tal es la importancia, que el Gobierno declaró mediante el decreto 1592 de 2026, la final de la Sudamericana como interés nacional.

Ubicación de las hinchadas y precios de boletas

Para empezar, hay que mencionar que la distribución de las boletas está a cargo de la organización de la Copa Sudamericana, ante los rumores de que sería al Alcaldía de Barranquilla la que se encargaría de tal fin. Asimismo, se menciona que el inicio de la venta de entradas tendrá lugar a partir del miércoles 28 de octubre desde las 12:00 p.m. (hora de Colombia).

La primera etapa de venta de boletas será exclusiva para personas de nacionalidad colombiana residentes en el país. Cada comprador podrá adquirir hasta cuatro entradas de esta categoría (2) y ser transferidas por única vez a personas con documento de identidad colombiano.

Lea también: ¿Millonarios estuvo en venta? la verdad sobre la intención de compra de un grupo inversor extranjero

Por su parte, la venta de entradas para público general (categorías 1 y 2) comenzará el viernes 30 de octubre a las 12:00 p.m. (hora de Colombia).

Entretanto, resta por conocerse la fecha de inicio de la última etapa, que estará destinada para hinchas de Boca y Mineiro, en sectores exclusivos del estadio. Al equipo argentino le fue designada la tribuna norte, mientras que el brasileño la tribuna sur.

Categorías y precios de las entradas

Categoría 1 (Público General): USD 250 (dólares estadounidenses) / COP 783.327 (pesos colombianos).

USD 250 (dólares estadounidenses) / COP 783.327 (pesos colombianos). Categoría 2 (Público General): USD 180 (dólares estadounidenses) / COP 563.995 (pesos colombianos).

USD 180 (dólares estadounidenses) / COP 563.995 (pesos colombianos). Categoría 3 (exclusiva para hinchas de los clubes finalistas): USD 90 (dólares estadounidenses) / COP 281.998 (pesos colombianos).

¿Cómo comprar las boletas?

Conmebol anunció que las boletas para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla podrán ser adquiridas a través de: https://sudamericana.eleventickets.com/