MinTransporte anuncia recursos para terminar la variante de San Gil, en Santander. Gobernación de Santander

Se anunciaron recursos para las vías primarias de Santander. El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, Invías, anunciaron que están asegurados $1,4 billones para atender los problemas que presentan las vías primarias del departamento.

La matriz plurianual de inversiones. La idea es que los proyectos y sus recursos queden incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo y en la matriz plurianual de inversiones.

El representante a la Cámara por Santander, Diego Fran Ariza, advirtió que este paso es fundamental para que los anuncios se traduzcan en obras.

“Si nosotros no logramos que los recursos queden en la matriz plurianual de inversiones, pues va a ser nuevamente un saludo a la bandera y estos debates no van a tener ningún efecto positivo para todos los santandereanos”, señaló.

Según el representante, el Departamento Nacional de Planeación explicó cómo podrán intervenir el próximo 9 de diciembre para insistir en la inclusión de estas necesidades viales.

Las obras: La Virgen-Puente de La Cemento. Este proyecto debe reevaluarse, explicó Ariza. Según el congresista, el director del Invías manifestó que el primero de diciembre aprobaría $5.600 millones para actualizar los estudios y diseños.

También señaló que se requiere la compra de los predios faltantes por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura(ANI), para avanzar hacia una licitación. Además, planteó la necesidad de resolver la conexión con Paso Malo y la continuidad de la vía en el sector del puente de Los Colorados.

La terminación de la variante de San Gil. Tras una reunión con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el Ministerio y el Invías confirmaron que están garantizados más de $300.000 millones para culminar esta obra.

El mantenimiento de la vía Bucaramanga-Zipaquirá. Ariza también señaló que el Ministerio de Transporte anunció que asegurará cerca de $450.000 millones para el mantenimiento de este corredor.

El representante insistió en que el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación serán fundamentales para concretar la financiación de las obras anunciadas para Santander.