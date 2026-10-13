¿Dónde se realizarán las marchas de mañana 14 de octubre en Manizales?

Manizales

Para la jornada de movilización nacional de mañana, miércoles 14 de octubre de 2026, la ciudad de Manizales tiene programadas dos marchas distintas, una por la mañana y otra por la tarde. Ambas protestas se realizan en rechazo a las políticas del gobierno de Abelardo De La Espriella y en defensa de las reformas sociales y la educación pública.

En Colombia programaron protestas para el miércoles 14 de octubre del 2026. La jornada de movilización es convocada por centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales.

En ese sentido, se anuncian actividades en municipios caldenses. Por eso, la Junta Directiva del sindicato Educadores Unidos de Caldas (Educal) acogió la decisión de la Junta Nacional de Fecode e informa que es con los objetivos que se plasman en la Circular 61 y la Declaración Política de la Junta Nacional del 30 de septiembre:

Toma de Manizales, en la mañana

Sitio de concentración: Parque de la Mujer (Se marchará por la Avenida Santander hasta el Parque Ernesto Gutiérrez).

Hora: 9:00 am.

Movilizaciones en municipios y corregimientos en la mañana:

En cada municipio y corregimiento las subdirectivas programarán marchas y diversas actividades de paro con quienes no participen de la toma a Manizales.

Peticiones del magisterio

Rechazar los regresivos proyectos de leyes y decretos que buscan ampliar la privatización de la educación, por lo tanto, se reivindica la histórica lucha de Fecode en defensa de la educación pública, laica, administrada y financiada por el Estado, reconociéndola como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes.

El Comité de Unidad y Solidaridad con sectores en conflicto de Caldas convocó a la movilización nacional del miércoles 14 de octubre 2026. Expresa. Concluye: “Nos movilizamos por las reformas sociales, la soberanía y la paz”.

2:00 p. m.: Plazoleta de la Alcaldía de Manizales

La organización indica: “Iniciamos con actividades culturales

Recorrido: se iniciará en la Plazoleta de la Alcaldía y terminará en el Arco de la Universidad Nacional, sede Manizales.