Un nuevo homicidio se registró en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena. La víctima fue identificada como Kevin José Díaz Martínez, conocido como alias ‘El Churry’, quien murió tras recibir varios disparos en el sector Estella, a la altura de la avenida Pedro Romero.

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El crimen ocurrió hacia las 10:10 de la noche, cuando Díaz Martínez se movilizaba en una motocicleta junto a otro hombre. Según la información recopilada por las autoridades y los testimonios conocidos, el vehículo se detuvo y, una vez descendieron, quien conducía le disparó en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.

La Policía Metropolitana confirmó el homicidio e indicó que la víctima registraba dos anotaciones judiciales, una por tráfico de estupefacientes y otra por homicidio. Además, señaló que entre las hipótesis investigadas figura una posible retaliación entre estructuras criminales.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad del responsable ni los motivos exactos del ataque. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Este caso se suma a otros hechos violentos registrados durante noviembre en Olaya Herrera, uno de los barrios de Cartagena con mayor número de homicidios reportados durante el mes.