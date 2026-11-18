Representantes de las juventudes de Antioquia presentaron sus propuestas al gobernador. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

Los distintos representantes de las juventudes de Antioquia dieron a conocer sus propuestas al gobernador Andrés Julián, durante el segundo Consejo de Gobierno ampliado con las instancias departamentales de participación juvenil y el gabinete departamental en pleno.

En el encuentro participaron 35 integrantes de la Plataforma Departamental de Juventudes y sus respectivos Consejeros, quienes expusieron sus iniciativas e inquietudes para fortalecer los procesos de esta comunidad en los territorios.

Entre las propuestas presentadas se encuentran un proyecto de estímulos para las instancias departamentales de jóvenes y la implementación de una iniciativa orientada a ampliar la participación de jóvenes rurales.

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Un espacio que reúne solicitudes de los distintos representantes juveniles

Esta última propuesta fue destacada por Laura Escobar, consejera departamental de Juventud por el Suroeste, quien señaló la importancia de que el proyecto “Rurales” pueda desarrollarse de la mano de la institucionalidad departamental.

Por su parte, el secretario de Juventud de Antioquia, Daniel Arbeláez, explicó que el espacio permitió escuchar las solicitudes de los representantes juveniles, establecer un diálogo con el gobernador y los integrantes del gabinete para avanzar en su atención.

El Consejo de Gobierno ampliado se realiza una vez por semestre y tiene como propósito conocer los avances, propuestas e inquietudes de las instancias de participación juvenil frente a la gestión departamental.

Con este encuentro, la Gobernación de Antioquia busca fortalecer los canales de diálogo entre la población juvenil y la administración departamental. Así como generar espacios para que sus propuestas tengan incidencia en las acciones institucionales dirigidas a esta población.