Katherin Paola de Arco Morikawa es la nueva Reina de la Independencia 2026- 2027, luego de representar al barrio Olaya sector Stella.

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En diálogo con Caracol Radio, la educadora resaltó su proceso para quedarse con este reconocimiento, y aseguró que mostrará con orgullo la belleza y los valores de la mujer cartagenera.

Así mismo, habló de sus proyectos a corto plazo, destacando que continuará enfocada por el lado de la docencia, motivando a que los niños aprendan a apropiarse de las fiestas y todo su significado.

“Bueno vienen muchos proyectos, yo soy docente así que sigo por ese lado de la educación, porque creo que es la base fundamental de la vida. Los niños deben ser criados con ese amor por Cartagena, con esa apropiación sobre nuestra identidad, y qué mejor forma que hacerlo desde la educación”, manifestó la reina.

Por ahora, Katherin será la cara bonita de la ciudad en diferentes eventos como la vitrina nacional de Anato prevista para Bogotá.