La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) anuncia el nombramiento de María Cristina Bustillo Castillejo como nueva vicerrectora Administrativa, quien aportará su experiencia directiva, conocimiento del entorno empresarial y visión estratégica al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la Universidad.

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Su designación representa también el regreso a su alma mater. María Cristina Bustillo Castillejo es ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, título que obtuvo en 1998 con tesis meritoria y reconocimiento como estudiante distinguida. Cuenta con un doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, obtenido con distinción Cum Laude; una maestría en Desarrollo Empresarial de la Universidad del Magdalena, con tesis meritoria; una especialización en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Castilla-La Mancha y una especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Su trayectoria profesional reúne experiencia en dirección ejecutiva, gestión administrativa, innovación, sostenibilidad, investigación y docencia de pregrado y postgrado. Entre 2018 y 2022 se desempeñó como directora ejecutiva del Grupo Empresarial Neurodinamia, donde lideró la gestión integral de unidades de negocio, la planificación estratégica y el desarrollo de nuevas iniciativas de innovación orientadas al crecimiento y la sostenibilidad. Desde 2025 se desempeñaba como directora Administrativa, de Innovación y Alianzas de esta misma organización.

Uno de sus aportes destacados ha sido el diseño y montaje de nuevas unidades de negocio, centros de I+D+i, así como su participación en iniciativas de investigación e innovación, entre ellas una estancia posdoctoral en el convocatorias de Minciencias 2024-2025 orientado al desarrollo de un modelo de creación de empresas de base tecnológica enfocado en territorios sostenibles.

Su experiencia también incluye el liderazgo académico como directora y decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, sede Cartagena, así como su participación en procesos de modernización institucional, optimización de recursos, gestión de calidad y desarrollo organizacional de la Secretaria de Educación Distrital, Cuenta también con experiencia como docente de posgrado en instituciones de educación superior, incluida la UTB.

Una egresada que regresa a aportar a su Universidad

Al referirse a este nuevo desafío, María Cristina Bustillo Castillejo expresó: “Recibo este nombramiento con mucha alegría, porque representa la oportunidad de retribuirle a mi alma mater todo lo que me brindó durante mi proceso de formación. En este nuevo rol se encuentran mi capacidad, entrenamiento y experiencia laboral con mi pasión por la enseñanza, la investigación y la transformación social”.

Sobre su visión de la Universidad desde la Vicerrectoría Administrativa, señaló que su propósito será “propender por el fortalecimiento institucional, la sostenibilidad, la gestión eficiente, el crecimiento y la incidencia de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como por el desarrollo de muchas generaciones de jóvenes, como aporte a nuestra región”.

Experiencia y visión para una nueva etapa institucional

Con este nombramiento, la Universidad Tecnológica de Bolívar fortalece su equipo directivo con un liderazgo que integra formación académica, experiencia empresarial y conocimiento de los procesos de innovación y transformación organizacional.

Desde la Vicerrectoría Administrativa, María Cristina Bustillo Castillejo contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales, la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión, en articulación con las prioridades estratégicas de la Universidad y su compromiso con el desarrollo de Cartagena y la región Caribe.