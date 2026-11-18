Dos hombres fueron enviados a centros carcelarios por decisión judicial, tras ser señalados de presuntamente ejercer violencia física y psicológica contra sus compañeras sentimentales en Cartagena y Turbaco, Bolívar.

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De acuerdo con la Fiscalía, uno de los casos ocurrió en el barrio Bellavista de Turbaco, donde el procesado habría agredido y amenazado de muerte a su pareja en medio de episodios de celos. El segundo corresponde a hechos que se habrían presentado entre 2018 y 2026, periodo durante el cual el señalado presuntamente golpeaba, controlaba y restringía las actividades de su compañera sentimental, incluso cuando estaba embarazada.

Los dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional el 6 y el 11 de noviembre, respectivamente, en Turbaco y el barrio Manga de Cartagena. La Fiscalía les imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que ninguno aceptó.

Tras las audiencias, un juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos procesados.