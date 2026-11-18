Paola Pianeta invita al paro del 19N y habla de su futuro político

La dirigente política y social del Pacto Histórico Paola Pianeta se une a las voces en todo el país que invitan a la ciudadanía al paro nacional del 19 de noviembre en rechazo al gobierno de Abelardo De La Espriella y a las medidas que se piensan implementar en la ley de ajuste fiscal anunciada por el gobierno nacional.

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La movilización será desde las 3 de la tarde saliendo del colegio INEM y recorrerá varios barrios, finalizando en el Centro Recreacional Napoleón Perea en la Transversal 54.

Pianeta va por la Alcaldía de Cartagena

Al ser consultada sobre su futuro político, Paola Pianeta anunció que participará en la consulta interna del Pacto Histórico para definir la candidatura única de esta colectividad a la Alcaldía de Cartagena.

La consulta, que está proyectada para realizarse en mayo de 2027, buscará definir el candidato para las elecciones de octubre a la Alcaldía de Cartagena 2028 - 2032.

“Cartagena tiene que superar problemas históricos como la desigualdad y para eso todos los esfuerzos deben estar concentrados en generar empleo para que el dinero llegue al bolsillo de la gente, manteniendo los avances que ha tenido la ciudad, por eso aspiro a ganar la consulta y ser la candidata oficial del Pacto Histórico”, resaltó Paola Pianeta.

La capital bolivarense fue una de las votaciones más altas del país para el progresismo en las elecciones presidenciales, logrando más de 320 mil votos.