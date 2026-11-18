La comunidad educativa de la Institución Educativa de Ternera comienza a ver soluciones a problemas de infraestructura que durante años han afectado las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades académicas.

La optimización de los servicios de agua potable y energía eléctrica, junto con las reparaciones de cubiertas en zonas priorizadas, hace parte de una primera intervención que busca mejorar el funcionamiento diario del plantel.

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Los trabajos continuarán con una segunda fase que contempla la intervención de la cancha y el muro de cerramiento, dos espacios fundamentales para la seguridad, la recreación y el bienestar de los estudiantes. Estas acciones están enmarcadas en el proyecto de modernización de la infraestructura educativa del Distrito, que incluye a más de 30 instituciones oficiales de la ciudad.

La Institución Educativa de Ternera alberga a 1.135 estudiantes distribuidos en dos jornadas: en la mañana asisten los alumnos de bachillerato y en la tarde los de preescolar y primaria. Cuenta con 18 aulas, una sala de informática y dos laboratorios, espacios que disponen de aire acondicionado.

Un circuito eléctrico independiente para mejorar las condiciones en las aulas

Uno de los principales avances de la primera intervención fue la adecuación de un circuito eléctrico independiente para el funcionamiento de los más de 30 aires acondicionados del colegio, distribuidos entre las aulas, los laboratorios, la sala de informática y el área administrativa.

La rectora encargada, Belsybeth Murillo Maquilón, explicó que la infraestructura eléctrica que quedó tras la reconstrucción del plantel, en el 2016, resultaba insuficiente para atender la demanda del colegio, especialmente después de la instalación de los equipos de climatización.

“Constantemente teníamos un servicio intermitente, había apagones e incluso en los últimos años se presentaron bastantes conatos de incendio, porque la carga era demasiada para el sistema eléctrico. En varios circuitos se apagaba y quedábamos bloques totalmente sin energía eléctrica”, recordó.

Con el circuito independiente se busca optimizar el suministro y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las clases. Johana Pérez, personera estudiantil, destacó que los primeros resultados ya se perciben en la jornada escolar. “Los aires han funcionado perfectamente. Estamos muy agradecidos con eso porque es algo que nos beneficia a nosotros y nos ayuda a mejorar el ambiente de la escuela”, expresó.

Soluciones al servicio de agua potable y filtraciones en cubiertas

Otra de las necesidades atendidas fue el suministro de agua hacia los baños y las baterías sanitarias. De acuerdo con la rectora, las dificultades en el sistema de bombeo y la presión del agua ocasionaban daños recurrentes en las tuberías, afectando el uso y la limpieza.

Para mejorar esta situación, se construyó un sistema de tanque elevado que permite optimizar el abastecimiento de agua hacia estos espacios.

“Se trató de optimizar ese servicio estableciendo un sistema de tanque elevado, que fue el que se construyó para poder garantizar el servicio a las baterías sanitarias de nuestros estudiantes”, explicó Murillo Maquilón.

La personera Johana Pérez recordó las dificultades que enfrentaban los estudiantes cuando no contaban con agua en los baños. “Era muy incómodo entrar y verlos sucios, porque no había agua ni para limpiar ni para bajar nuestras necesidades”, manifestó.

La primera fase también incluyó el mejoramiento de las cubiertas de los bloques 1 y 2 en puntos priorizados, entre ellos preescolar, pasillo, los laboratorios de química y física y el aula de inglés.

En el pasillo del bloque 1 y el área de preescolar se realizaron trabajos de impermeabilización y cambio de algunas láminas para atender las filtraciones que se presentaban durante las lluvias.

“Los salones de preescolar estaban en mal estado y se entraba el agua. Los chicos más pequeños estaban pasando por esa necesidad y fue algo que se solucionó”, afirmó María José Caraballo, estudiante de grado 11.

Una cancha para el deporte y la recreación de los estudiantes

En los próximos meses se desarrollará una segunda fase de obras dentro del contrato de modernización educativa del Distrito que incluye más de 30 colegios oficiales de la ciudad. Entre las intervenciones priorizadas para la Institución Educativa de Ternera se encuentra la adecuación de una cancha múltiple cubierta, con espacio para la práctica de microfútbol, voleibol y baloncesto, además de graderías.

“Al hacer la restauración en 2016, desapareció la cancha que teníamos en buenas condiciones y no tenemos espacios deportivos donde podamos potenciar el deporte de nuestros estudiantes, además de otras actividades psicomotoras”, señaló la rectora encargada.

Actualmente, el terreno disponible es de tierra y genera polvo, una condición que dificulta las actividades físicas y aumenta el riesgo de raspaduras y golpes durante el juego.

“Me gusta jugar en la cancha y llevar a cabo mis actividades deportivas, pero en el tiempo que llevo aquí en el colegio no lo he podido hacer debido a su estado. Es importante que los estudiantes tengan un espacio para recrearse”, expresó María José Caraballo. La joven agregó que, después de largas jornadas pedagógicas, contar con un escenario deportivo adecuado también contribuiría al bienestar de los alumnos.

Por su parte, Joan David Carta Gutiérrez, estudiante de noveno grado, señaló que la falta de una cancha obliga a realizar algunas actividades por fuera del plantel. “Los intercursos nos toca jugarlos por fuera de la institución porque no tenemos una cancha”, explicó.

Intervención del muro de cerramiento para reducir riesgos

La segunda fase también contempla la intervención del muro de cerramiento que bordea la institución y separa el colegio de los lotes vecinos. La estructura presenta un deterioro considerable, con grietas y huecos, y una parte llegó a desplomarse el año pasado, según explicó la rectora.

La situación preocupa a estudiantes y directivos debido al riesgo que representa para quienes transitan cerca de la estructura. “Todo el muro que bordea la institución está en deterioro y representa un peligro para nuestros estudiantes”, advirtió Murillo Maquilón.

Johana Pérez también hizo énfasis en la importancia de atender este punto. “Las paredes están en un momento en que pueden colapsar en cualquier momento y pueden llegar a causar peligro a alguna persona que esté cerca”, afirmó.

La personera señaló que, aunque existen señalizaciones de advertencia, el riesgo continúa mientras no se realice una intervención definitiva.

25.000 estudiantes de más de 30 instituciones educativas oficiales tendrán ambientes dignos

La rehabilitación de la Institución Educativa de Ternera hace parte de las acciones que adelanta el gobierno del alcalde Dumek Turbay para mejorar la infraestructura de los colegios oficiales de Cartagena.

La administración distrital, priorizó en este 2026 la rehabilitación de 35 colegios públicos que se suman a la inédita inversión de $450.000 millones para el sector educativo en Cartagena, como parte del proyecto “Modernización de la Infraestructura Educativa”, además de planteles que vienen siendo transformados a través de recursos de regalías como la I. E. Fernández Baena.

Con dicha inversión en el sector educativo, desde 2024, el alcalde Dumek Turbay también ha incluido, entre otros, la construcción de cinco nuevos colegios (San Antonio de Sucre, Parque Heredia, Bayunca, Pasacaballos y Ciudadela de La Paz, la reconstrucción del INEM, el nuevo colegio de La Boquilla, la rehabilitación de más de 50 instituciones en mal estado y el fortalecimiento de programas de formación.

Entre el grupo de 35 colegios oficiales intervenidos, se destacan las instituciones educativas oficiales emblemáticas como Bertha Gedeón de Báladi, La Milagrosa, Liceo Bolívar, José de la Vega, Promoción Social, las dos sedes de Ana María Vélez de Trujillo, Puerto Rey, Arroyo de Piedra, sede Arroyo de las Canoas; entre otras, que transformarán la formación escolar de cerca de 25.000 estudiantes, en ambientes dignos y de calidad.

Estos son los colegios oficiales beneficiados

Localidad 1:

1. IE San José de Caño del Oro 2. IE Antonia Santos 3. IE Rafael Núñez, sede Ciudad de Santa Marta 4. IE Normal Superior, sede Emma Villa Escallón 5. IE Ana María Velez de Trujillo No 1 6. IE Ana María Velez de Trujillo No 2 7. IE La Milagrosa 8. IE Antonia Santos, sede San Luis Gonzaga 9. IE San Juan de Damasco, sede José Antonio Galán 10. IE Liceo de Bolívar 11. IE José de la Vega 12. IE Rafael Núñez, sede principal

Localidad 2:

1. IE Antonio Nariño, sede Eduardo Santos Montejo 2. IE Pedro Romero, sede La Victoria 3. IE Bayunca, sede Las Latas 4. IE Francisco de Paula Santander 5. IE Clemente Manuel Zabala 6. IE Hijos de María, sede Rafael Tono 7. IE Nuestra señora del Carmen, sede SAC4 8. IE 14 de febrero 9. El Líbano 10 .IE Playas de Acapulco 11. IE La Libertad 12. IE Puerto Rey 13. IE Arroyo de Piedra, sede Arroyo de las Canoas

Localidad 3:

1. IE Promoción Social 2. IE Republica de Argentina 3. IE María Cano 4. IE Soledad Acosta de Samper, sede Ana María Pérez de Otero 5. IE Juan José Nieto 6. IE Juan José Nieto, sede El Educador 7. IE San Francisco de Asís, sede Membrillal 8. IE José María Córdoba de Pasacaballos, sede Bajos del Tigre 9. IE Berta de Gedeón de Báladi 10. IE de Ternera