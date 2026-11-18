A Pedro Salcedo Ramos la vida lo llevó por carreteras polvorientas, pueblos golpeados por la violencia y caminos donde muchas veces la muerte estuvo demasiado cerca. Vio partir a compañeros que nunca regresaron, conoció los rigores del conflicto armado y aprendió que servir a Colombia también exige sacrificios silenciosos.

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Hoy, después de más de cuatro décadas vistiendo el uniforme, aquel hombre al que todos llaman cariñosamente ‘Cumbamba’ tiene una nueva historia para contar: ganó el Premio Excelencia Policial 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la Policía Nacional.

El galardón fue entregado durante una ceremonia realizada en Barranquilla, en la XVI edición de esta distinción institucional. El veterano agente, adscrito al Departamento de Policía Bolívar, se llevó los honores en la categoría «Policía un Día, Policía Toda la Vida», que exalta las trayectorias ejemplares de quienes han dedicado más de 25 años a proteger a los ciudadanos.

En esta oportunidad, el certamen reunió 714 postulaciones de todo el país, de las cuales fueron seleccionados 43 finalistas distribuidos en diez categorías.

Detrás de ese reconocimiento hay un bogotano de nacimiento que terminó enamorado de la Costa Caribe. Desde niño acompañaba a su padre, Benjamín, en un viejo camión que transportaba ganado por las carreteras de Cundinamarca.

Trabajó fabricando neveras y repartiendo gaseosas antes de encontrar su verdadera vocación. En junio de 1983 ingresó a la institución y llegó a Cartagena, sin imaginar que aquellas tierras se convertirían en su segundo hogar ni que dedicaría buena parte de su existencia a recorrer los municipios de Bolívar.

Su paso por los Montes de María estuvo marcado por episodios que todavía permanecen en su memoria. Durante los años más difíciles de la confrontación armada conoció el peligro de primera mano.

En una ocasión, mientras transportaba agua para una unidad policial, logró atravesar un retén guerrillero sin ser identificado. Vestía ropa de civil, gorra y abarcas. Aquella experiencia, que pudo terminar en tragedia, es apenas una de las muchas anécdotas acumuladas durante cuatro décadas de trabajo.

También fue testigo de momentos decisivos para la democracia colombiana. En 1989, cuando el asesinato de Luis Carlos Galán sacudió al país, prestaba servicio en El Carmen de Bolívar, donde las amenazas de los grupos ilegales convertían las jornadas electorales en verdaderos desafíos.

Custodiar el material de votación y acompañar su traslado por zonas apartadas fue parte de una misión que asumió con responsabilidad, convencido de que proteger el derecho de los ciudadanos a elegir libremente era una forma de defender la patria.

Pero detrás del policía también está el ser humano. Un hombre de sonrisa fácil, amante del fútbol, el billar y las canciones de Leonardo Favio, que encontró en su familia y en la fe la fortaleza para superar los momentos más dolorosos, entre ellos la muerte de su esposa.

Devoto de la Virgen del Carmen, conserva una expresión que resume su manera de entender la profesión: «Mientras Dios y la Virgen del Carmen me den licencia, seguiré cumpliéndole a mi Policía». Esa convicción lo ha acompañado incluso cuando muchos de sus antiguos compañeros ya disfrutan del retiro.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el significado de este reconocimiento para la institución: “El triunfo de nuestro agente Pedro Salcedo Ramos es motivo de inmenso orgullo para toda la familia policial de Bolívar. Su historia demuestra que la verdadera vocación de servicio no se mide únicamente por los años, sino por las vidas que se protegen, las dificultades que se superan y el ejemplo que dejamos a las nuevas generaciones. Hoy Colombia reconoce a un hombre que ha honrado su uniforme con entrega, disciplina y profundo amor por la patria”.

A sus 73 años, ‘Cumbamba’ demuestra que nunca es tarde para recibir el aplauso que merece una vida de esfuerzos. Aquel muchacho que aprendió a conducir junto a su padre, que atravesó territorios marcados por el miedo y que encontró en Bolívar una tierra para echar raíces, hoy escribe una de las páginas más felices de su existencia.

El premio lleva su nombre, pero también representa a miles de policías que cumplen su deber lejos de los reflectores. Porque los años pasan, las generaciones cambian y los caminos se terminan, pero hay una vocación que permanece intacta: ser policía un día y llevar ese orgullo para toda la vida.