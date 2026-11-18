¿Iglesias deben pagar impuestos? choque por propuesta que busca incluirlas en la reforma tributaria
Los congresistas Mauricio Toro y Santiago Montoya hablaron en los micrófonos de 6AM W sobre poner impuesto a las iglesias en la reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
“Llegó el momento de que las iglesias reporten sus patrimonios grandísimos”: Mauricio Toro
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El representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde y Santiago Montoya, cristiano del Partido Liberal, pasaron por los micrófonos de 6AM W, por la radicación de una proposición en la reforma tributaria para que las iglesias paguen impuestos.
Esto, por los ingresos que obtengan de actividades comerciales: gravar negocios como hoteles, alquiler de inmuebles, venta de publicaciones, espectáculos y organización de eventos.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...