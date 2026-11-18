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“Llegó el momento de que las iglesias reporten sus patrimonios grandísimos”: Mauricio Toro

El representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde y Santiago Montoya, cristiano del Partido Liberal, pasaron por los micrófonos de 6AM W, por la radicación de una proposición en la reforma tributaria para que las iglesias paguen impuestos.

Esto, por los ingresos que obtengan de actividades comerciales: gravar negocios como hoteles, alquiler de inmuebles, venta de publicaciones, espectáculos y organización de eventos.

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