“Yo no tengo nada que decir”. Con estas palabras Sandra Ortiz aseguró en entrevista con 6AMW de Caracol Radio el pasado martes 17 de noviembre, que no tiene información para aportar que permita seguir reconstruyendo y avanzar en la judicialización del caso de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo.

La realidad es que las matrices de colaboración que presentó ante la Fiscalía General de la Nación el año pasado en medio de un acercamiento para firmar un principio de oportunidad que fracasó, evidenciarían otra cosa.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela el contenido completo de esas matrices y todos los hechos relevantes sobre los que ofreció información. Entre ellos se encuentran admitir que sí transportó las maletas con el presunto soborno para comprar a Iván Name quien era presidente del Senado en 2023; el minuto a minuto de su encuentro con Sneyder Pinilla para recibir los dineros para Name, y el presunto conocimiento del magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández sobre estos hechos, entre otros más de interés.

En los documentos en poder de esta Unidad Investigativa, Sandra Ortiz confesaría su participación en este escándalo a cambio de inmunidad total, y se convertiría en delatora principal contra Vladimir Fernández, Carlos Ramón González, así como Iván Name, y testigo que corroboraría las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Las matrices de colaboración que entregó Sandra Ortiz contienen algunos chats orientativos con los que buscó sustentar que sus afirmaciones son reales. En los documentos solicitó además que se rastrearan las celdas de ubicación de las personas a las que mencionó para corroborar que lo que decía era cierto.

Esta es la historia completa que Sandra Ortiz le prometió a la Fiscalía

Año 2023

— A comienzos de agosto, luego de que Iván Name fue elegido presidente del Senado, Sandra Ortiz empezó a buscarlo por orden de Carlos Ramón González, director administrativo de la Presidencia.

— El 31 de agosto, Name invitó a Sandra Ortiz a cenar a su apartamento, en el edificio Bassel I, con el fin de que ella le transmitiera a Carlos Ramón que quería hacer acuerdos.

— El 21 de septiembre, González, Name y Ortiz almorzaron en la presidencia del Senado. Name le dijo a Carlos Ramón que le interesaban dos contratos en la UNGRD: uno por 31.000 millones de pesos y otro de 12.000 millones.

González aceptó a cambio de que Name impulsara en el Congreso las reformas del Gobierno y asegurara la elección de Vladimir Fernández (entonces secretario jurídico de la Presidencia) como magistrado de la Corte Constitucional.

— El 25 de septiembre hubo un desayuno en la habitación 2312 de las Suites Tequendama, donde vivía Sandra Ortiz, para que Name y Olmedo se conocieran. Carlos Ramón llamó a Ortiz y le dijo que era imposible sacar antes de elecciones los dos proyectos en los que Name estaba interesado. González y Olmedo decidieron entonces entregarle al congresista 3.000 millones de pesos.

— El 12 de octubre, Olmedo López llegó junto con Sneyder Pinilla a las Suites Tequendama. Allí le entregó a Sandra Ortiz una maleta negra con 1.500 millones de pesos. Ortiz llamó a Name a preguntarle dónde se lo entregaba. El senador le indicó que llegara a su casa, que allá estaba su hijo (Iván Leonidas Name).

— Olmedo salió de la suite de Sandra Ortiz. Luego ella salió con Sneyder, quien llevaba el dinero, y bajaron al parqueadero. Ortiz llamó a Yalid Castellanos (quien hacía parte de su esquema de seguridad). El hombre llegó en una camioneta Mitsubishi y abrió el baúl. Snyeder guardó allí la maleta y se subió a la camioneta con Ortiz, quien se había ofrecido a acercarlo a la UNGRD. Sneyder nunca estuvo en el edificio Bassel I.

— Al día siguiente, el 13 de octubre, hubo un desayuno en la presidencia del Senado. Asistieron Vladimir Fernández, Ortiz, González y Name. Este último estaba molesto porque no le entregaron todo el dinero. Carlos Ramón confirmó que ese mismo día Ortiz le entregaría el resto.

— Alrededor de las 8 de la mañana, Sneyder Pinilla llegó solo a Residencias Tequendama. En la suite 2312 sacó el dinero, lo contó delante de Ortiz, volvió a meterlo a la maleta y se fue.

Sandra Ortiz se desplazó sola desde el Tequendama hasta el edificio Bassel I para entregarle los otros 1.500 millones de pesos al hijo de Name.

2024

- 17 de enero de 2024. Ese día, en el edificio Chicó 108, donde vivía Carlos Ramón González, se reunieron él, Sandra Ortiz y Olmedo López. Carlos Ramón le dijo a Olmedo que el presidente de la República estaba molesto con él por una adición de 1,4 billones de pesos y le preguntó en qué se los había gastado. Olmedo contestó que esos dineros se entregaron a congresistas.

Sandra Ortiz está lejos de ser una mujer que “no sabe nada”

La Fiscalía al contrario de Sandra Ortiz, pese a este relato, determinó que le faltaban pruebas y aportar información novedosa, por lo cual no avanzó la negociación agregando que cuando fue llamada a relatar lo que iba a contar su actitud no fue clara y decidida.

Para el ente investigador Sandra Ortiz llegó tarde debido a que a su juicio la información que prometió, en determinados casos, ya había sido conocida por medio de otros testigos y actividades investigativas.

Al margen del proceso de concreción de la colaboración, que terminó en malos términos, lo cierto es que estos documentos demuestran que Sandra Ortiz lejos de ser una mujer que no conoce nada o no tiene “nada que decir” de lo que pasó en la UNGRD como aseguró el martes pasado, en realidad tendría información clave para armar el rompecabezas de la UNGRD y comprometer a otros señalados.