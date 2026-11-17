“Eva Ferrer me buscó, me dijo que tenían todo el poder para sacarme de esa situación”: Sandra Ortiz

En 6AM W, la Sandra Ortiz, exconsejera en el gobierno de Gustavo Petro para las regiones, habló sobre su caso y el escándalo de la UNGRD en el que se vio involucrada y su relación con Eva Ferrer, mientras se encontraba privada de su libertad.

“A mí me buscó Eva Ferrer, donde me fue a saludar, la verdad, yo ya lo había contado, yo pensé que ella me iba a visitar, llegó de sorpresa, sin invitación, y me habló de un acuerdo, un principio de oportunidad, que ella era muy cercana a los abogados morenos, que era muy cercana al abogado de Olmedo, y que me ofrecían eso, me estaba haciendo un ofrecimiento, yo la verdad que sorprendida, con esa actitud de ella”. Afirmó Ortiz.

Con la visita de Ferrer, Ortiz, se sintió bastante alegre puesto que, afirma que estar en esa situación es bastante difícil y complicada no ver a nadie. Pero cuando Eva, le entregó el acuerdo, ella automáticamente ella dijo que no le interesaba y que no iba a ser parte de ese acuerdo.

También aseguró que la visita de Ferrer, se la comentó a su abogado, le contó absolutamente todo lo que habían hablado y la razón por la cual fue específicamente ella a visitarla.

“Ellos me buscaron, a través de otras personas, gente cercana que no quiero mencionar porque a la gente le da miedo; es que ustedes no saben lo que hay detrás de todo esto. Gente muy, muy poderosa y muy mala, todo el tiempo lo hice y lo dije públicamente. En ese momento, cuando uno teme por su vida y era mi preocupación en ese momento”. Comentó Ortiz

Actualmente, después de tres años de todo lo que vivió, afirmó que jamás existió un principio de oportunidad, asegura que, hasta el día de hoy, no ha visto nada de lo que en su momento le prometieron y garantizaron, nunca llegó.

“Me interceptaron desde el mes de febrero, me escuchen todo, o sea, me escucharon durante más de un año y no llevan una sola prueba entonces yo sí quiero dejar claro frente a eso, esa claridad la quiero dejar y esta oportunidad no la quiero perder para que quede claro que esa exploración se lo hacen a todas las personas que entran al mundo penal les ofrecen de todo, pero yo no puedo llegar a culpar a personas por premios judiciales y acabarle la vida a seres humanos por salvarme, y además cuando no hay nada, no existe absolutamente nada.” Concluyó sobre las personas que la buscaron en ese tiempo.

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