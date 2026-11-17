Yo debí recusar a la fiscal Patiño: Sandra Ortiz; fue una imprudencia señalar a la fiscal Camargo

La exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz reconoció que fue una imprudencia haber señalado a la fiscal general Luz Adriana Camargo de tener un supuesto interés en su proceso penal por el escándalo de corrupción de la UNGRD. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, aseguró que, con lo que conoce hoy de su expediente, considera que debió haber recusado a la fiscal delegada María Cristina Patiño.

“Hoy sí creo que fue una imprudencia mía haber recusado a la fiscal. Eso fue una imprudencia y lo reconozco y me da pena reconocer, porque uno tiene que reconocer cuando también ha fallado”, afirmó Ortiz al ser consultada sobre los señalamientos que había hecho contra la jefa del ente acusador.

La exfuncionaria explicó que, en ese momento, tanto ella como su defensa consideraban que Camargo tenía un interés especial en su investigación. Según dijo, esa percepción estaba relacionada con los cuestionamientos que había recibido la fiscal general y con su elección durante el actual Gobierno.

Sin embargo, aseguró que su posición cambió al revisar el desarrollo de las actuaciones judiciales. “Al final terminó era defendiéndome, ella tenía razón”, sostuvo.

Ortiz también aclaró que nunca se concretó un principio de oportunidad con la Fiscalía, aunque reconoció que se exploró esa posibilidad. Según explicó, se trató de acercamientos que, a su juicio, hacen parte de las opciones que se analizan cuando una persona entra en un proceso penal.

“Jamás hubo un principio de oportunidad”, insistió. Además, aseguró que estuvo dispuesta a entregar información a los investigadores y recordó que fue interceptada durante más de un año.

“Me escucharon durante más de un año y no nos llevan una sola prueba”, manifestó.

Los cuestionamientos contra María Cristina Patiño

A diferencia de su posición frente a Luz Adriana Camargo, Sandra Ortiz sostuvo que sí considera que debió recusar a la fiscal María Cristina Patiño, quien ha liderado actuaciones dentro de la investigación por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La exconsejera cuestionó las razones que, según ella, llevaron a que se le impusiera una medida privativa de la libertad y aseguró que inicialmente se le atribuyó responsabilidad por las muertes de niños en La Guajira, hechos que posteriormente, según su versión, fueron retirados de la investigación.

“Yo debí fue recusar a la fiscal María Cristina Patiño. A ella sí la debí haber recusado en ese momento, por la actitud de ella”, señaló.

También cuestionó los cambios en la calificación jurídica de su caso. Según relató, inicialmente era investigada por cohecho, pero terminó imputada por lavado de activos y tráfico de influencias.

Durante la entrevista, Ortiz volvió a cuestionar las actuaciones de la Fiscalía y de los jueces que han conocido su proceso. Aseguró que le han cambiado cuatro veces de juez y que recientemente recusó a la funcionaria judicial que actualmente tiene a cargo su expediente.

Su argumento es que esa juez habría conocido previamente actuaciones relacionadas con el principio de oportunidad de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción.

Sandra Ortiz habló de Carlos Ramón González y del proceso

En otro momento de la entrevista, la exfuncionaria se refirió a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien salió del país y es investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción.

Ortiz reconoció que inicialmente estaba molesta con González porque, a diferencia de ella, no había comparecido ante la justicia. No obstante, aseguró que con el paso del tiempo entendió las razones por las que habría decidido no regresar.

“Yo al inicio de todo esto estaba demasiado molesta con él, porque no le ponía la cara a la justicia, como yo lo estaba haciendo. (…) Pero hoy se los digo de corazón, después de tanto tiempo entendí”, afirmó.

La exconsejera también cuestionó las actuaciones de algunos investigadores y testigos. En particular, mencionó a los hermanos Moreno y aseguró que le preocupa que hayan tenido acercamientos con ella cuando permanecía privada de la libertad.

También hizo referencia a supuestas reuniones entre investigadores, abogados, integrantes de la Fiscalía y Olmedo López en hoteles privados, y señaló que esas actuaciones le generan preocupación.

“Yo no estoy acusando absolutamente a nadie, pero sí es llamativo lo que estoy viendo”, sostuvo.

Ortiz, negó haber sido el enlace con el exsenador Iván Name para gestionar el dinero relacionado con los contratos de la UNGRD y aseguró que no existieron los recursos que se le atribuyen.

“Todo esto es un montaje, un entrampamiento”, afirmó. También cuestionó que, en su opinión, no se haya investigado suficientemente el origen de los recursos y la contratación de la entidad.

La exconsejera reiteró que está dispuesta a entregar nuevamente su teléfono celular y la información que requiera la Fiscalía, mientras continúa enfrentando el proceso penal por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 33:02 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: