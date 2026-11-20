Con la presencia del canciller israelí, el ministro Omar Bula inauguró la embajada en Jerusalén el 14 de octubre.

En medio del debate sobre la conveniencia de mover a Jerusalén la Embajada de Colombia en Israel, poco se ha sabido sobre las implicaciones económicas y logísticas del controvertido traslado.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio presentó un derecho de petición con el fin de conocer los costos en los que ha incurrido el Estado para ejecutar esta orden del presidente Abelardo de la Espriella. El Ministerio de Relaciones Exteriores no contestó la pregunta y argumentó que los gastos totales no han sido liquidados, toda vez que “el traslado de la Misión se encuentra actualmente en curso”.

De la respuesta a ese recurso se desprenden varios datos noticiosos. El primero es una buena noticia: el alquiler de la residencia de la embajadora se redujo a menos de la tercera parte. De los 25.000 dólares mensuales que se pagaban en 2024, cuando el presidente Gustavo Petro rompió las relaciones con ese país, se pasó a 7.320 dólares.

Mientras que por la sede de la embajada en Tel Aviv se pagaban 20.000 dólares mensuales, el arriendo de la casa de la embajadora en esa ciudad costaba 5.000 dólares más, es decir, cerca de 83 millones de pesos. La vivienda estaba en Kfar Shmariyáhu, una de las localidades residenciales más exclusivas de Israel.

Una fuente de la Cancillería explicó que los países receptores suelen exigir que una residencia oficial esté ubicada en zonas específicas, con áreas sociales amplias y altos estándares de seguridad, por lo cual no es extraño que su canon supere el de una oficina administrativa.

Un diplomático extranjero consultado por Caracol Radio también lo ratifica. Lo cierto es que Colombia se ahorrará más de 58 millones de pesos mensuales debido al cambio de domicilio.

Los servicios consulares siguen en Tel Aviv

Otro dato relevante es que en octubre y noviembre pagamos arriendo por dos embajadas, la de Tel Aviv y la de Jerusalén, cuyos alquileres por esos dos meses suman más de 80.000 dólares.

El 14 de octubre, con la presencia de los cancilleres de Colombia e Israel, la Embajada en Jerusalén se inauguró con bombos y platillos, a pesar de que no estaba lista para atender a la comunidad colombiana. Los servicios consulares se siguen prestando en Tel Aviv y así será por lo menos durante los próximos diez días.

El contrato de arrendamiento por cinco años se firmó la víspera, el 13 de octubre. Sin embargo, según lo acordado, el periodo de alquiler comenzó el primero de ese mes. Esto sugiere que Colombia pagó al menos 12 días por los que no debía pagar. El costo del alquiler es prácticamente el mismo de antes: 20.300 dólares mensuales, 300 más que en Tel Aviv.

La nueva sede es una casa de piedra con más de 100 años de antigüedad, ubicada en el centro de Jerusalén Occidental. Se trata de un inmueble de conservación histórica, de tres pisos, con dos accesos independientes: uno para el consulado y otro para la embajada.

Conocida como Casa Salameh, perteneció a Constantin Salameh, un cristiano palestino que tuvo que exiliarse en marzo de 1948, en medio de los combates que precedieron la creación del Estado de Israel.

Las inquietudes sobre la compra de la casa y su posterior alquiler

El contrato de arrendamiento llamó la atención de Calcalist, uno de los principales diarios económicos de Israel. Este medio contó que la casa que hoy ocupa la Embajada de Colombia en Jerusalén estuvo a la venta durante tres años y fue comprada apenas una semana y media antes de la inauguración de la sede diplomática.

Según fuentes citadas por el periódico local, “el alquiler estipulado en el acuerdo con la Embajada refleja un valor de la propiedad significativamente superior al precio de la transacción”, que ascendió a 3,6 millones de dólares.

En términos de espacio, la diferencia entre las sedes de Tel Aviv y Jerusalén es grande: en Tel Aviv se contaba con un área construida de 420 metros cuadrados, mientras que en Jerusalén hay 200 (menos de la mitad) y un jardín de 128 metros cuadrados, “utilizado para los eventos de la Embajada”, según el reporte de la Cancillería. En baños se ganaron dos, para un total de tres, y en parqueaderos se perdieron dos, para un total de seis.

Llama la atención que los dos últimos contratos de alquiler de sedes para la Embajada en Israel los firmaron padre e hija. El trato en Tel Aviv lo cerró Isaac Gilinski en 2010 y el de Jerusalén, Tania Gilinski.