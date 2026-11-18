Un total de 2.768 embarcaciones y 43.142 pasajeros hicieron parte del Festival Náutico 2026, realizado en el marco de las Fiestas de Independencia de Cartagena, durante el viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 2026. La participación de embarcaciones superó ampliamente la registrada en la edición anterior.

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Durante el primer día del evento, el viernes 13 de noviembre, asistieron 1.201 embarcaciones con 19.637 pasajeros. Para la segunda jornada, el sábado 14, la cifra aumentó a 1.567 embarcaciones con 23.505 pasajeros.

Este resultado representa un crecimiento significativo frente al año 2025, cuando se registró la asistencia de aproximadamente 800 embarcaciones durante el primer día y 700 durante el segundo. Así, el Festival Náutico 2026 registró una mayor participación de embarcaciones y visitantes que disfrutaron de esta celebración desde el mar.

Para acompañar el desarrollo de las jornadas, la Capitanía de Puerto de Cartagena dispuso de todo su cuerpo de inspectores marítimos, quienes, junto con el personal de la Estación de Guardacostas de Cartagena de la Armada de Colombia, adelantaron labores de verificación y control en los diferentes puntos de embarque, entre ellos los muelles Regata, Domus, Club Náutico y La Bodeguita, así como en el espejo de agua donde se desarrolló el evento.

Como parte de estas actividades, se verificaron las condiciones de seguridad y documentación de las embarcaciones, evidenciando, en términos generales, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Autoridad Marítima para su operación.

Estas acciones estuvieron orientadas a promover el cumplimiento de las disposiciones de navegación, entre ellas el respeto por la capacidad autorizada de las embarcaciones, los horarios de ingreso, los límites de velocidad y las restricciones establecidas para prevenir situaciones que pudieran poner en riesgo la vida humana en el mar.

La Dirección General Marítima destaca el compromiso de los propietarios de embarcaciones, tripulantes, operadores y asistentes que atendieron las recomendaciones impartidas para el desarrollo de esta celebración.

Asimismo, recuerda que la seguridad marítima es una responsabilidad compartida y que el cumplimiento de las medidas de prevención es fundamental para que eventos de esta magnitud se desarrollen de manera organizada, protegiendo la vida de quienes disfrutan del mar y contribuyendo al cuidado de los espacios marítimos de Cartagena.