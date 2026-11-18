Once días, cuatro ciudades y la celebración de dos centenarios: el Hay Festival Colombia 2027 pone La literatura y el pensamiento se darán cita una vez más en el Hay Festival Colombia 2027 para crear un espacio de escucha y reflexión.

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Durante once días, Jericó, Medellín, Cartagena y Barranquilla serán el centro del intercambio entre una extensa comunidad de amantes de la cultura y las mentes más brillantes de la literatura, las artes, la economía, el periodismo y el pensamiento.

El festival se realizará del 22 de enero al 1 de febrero, con más de 180 participantes de 26 países y 205 actividades. Las jornadas iniciarán, como en años anteriores, en Jericó, seguirán en el Hay Festival Forum Medellín, tomarán el testigo en Cartagena de Indias y cerrarán en Barranquilla.

“En un tiempo de ruido y polarización, conversar se ha vuelto un acto casi radical. El Hay Festival existe para devolverle ese lugar al diálogo: un espacio donde se escucha antes de responder, donde las ideas se contrastan sin que nadie tenga que ganar, y donde la palabra sigue siendo la mejor manera de entender al otro. Creemos que las sociedades se piensan, se sanan y se transforman hablando, y que esa conversación es hoy más necesaria que nunca. Esas conversaciones son las que viviremos en el Hay Festival Colombia 2027”, afirmó Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

El recorrido iniciará en Jericó, con una programación amplia y diversa, protagonizada por conversaciones con Héctor Abad Faciolince, Lana Corujo, Víctor Gaviria, Juan Gómez Bárcena, Laura Mora, Claudia Palacios, Irina Petro de León, Patricio Pron, Margarita Serje o Juan Villoro.

Uno de los puntos álgidos será el Hay Festival Forum Medellín 2027, donde se darán a conocer los 39 integrantes de la lista Medellín39, la nueva generación de escritoras y escritores que narran América Latina. Además de los integrantes del jurado que seleccionó a los sucesores de Bogotá39-2017 —Yásnaya Elena A. Gil, Diamela Eltit, Leonardo Padura y Pilar Quintana—, estarán Julia Navarro, Juan Gómez Bárcena, Jacobo García y Santiago Roncagliolo, entre otros nombres.

Ya en Cartagena, sobresalen dos grandes estrellas de la música en español. Joan Manuel Serrat conversará con Daniel Samper Pizano y Juan Gabriel Vásquez en un encuentro que celebrará su estrecho vínculo con Colombia. Julieta Venegas llegará con Norteña bajo el brazo, a la vez su noveno álbum de estudio y un libro de memorias sobre su conexión con

Tijuana, la frontera, la familia y los desplazamientos; en su conversación con Vanessa Londoño tocará varias canciones.

Olga Tokarczuk, premio Nobel de Literatura 2018, trae por primera vez al país su constelación literaria, con libros como Los errantes y Tierra de empusas, en los que mezcla memorias, ficción y escenas breves. Conversará con el periodista español Xavi Ayén.

Otra de las grandes invitadas será Gisèle Pelicot, protagonista del caso que conmocionó a Francia y dio la vuelta al mundo. Tras casi una década de violencia sexual a manos de decenas de hombres, renunció a su anonimato y convirtió una tragedia profundamente personal en un llamado universal a la justicia que dio voz a miles de mujeres. Contará su testimonio junto a la periodista Vanessa de la Torre en La vergüenza va a cambiar de bando, con lecturas de la actriz Margarita Rosa de Francisco.

Grandes nombres de la literatura internacional acercarán sus universos narrativos: Valeria Luiselli (México) hablará de memoria y tiempo en Principio, medio, fin; Patricio Pron (Argentina), de la literatura como resistencia y reservorio de ideas posibles; y Jung Chang, más de treinta años después de Cisnes salvajes, presentará su secuela, Vuelan los cisnes salvajes. Julia Navarro presentará Una familia moderna; Santiago Roncagliolo, El pastor y los lobos, una investigación narrativa sobre cómo Robert Prevost llegó a ser el papa León XIV; y David Uclés conversará sobre La península de las casas vacías y participará en De relatos y retratos con el fotógrafo Daniel Mordzinski.

También estarán Kiran Desai, con La soledad de Sonia y Sunny, novela publicada dos décadas después de ganar el Booker Prize; Alain Mabanckou (Vaso roto), dos veces finalista del International Booker Prize; Jorge Volpi, con La República, una novela distópica sobre lo que sucedería si se cediera todo el poder al algoritmo; y Leonardo Padura, que hablará de Mario Conde.

Desde España llegan voces emergentes como Lucía Solla Sobral (Comerás flores), Juan Gómez Bárcena (Abril o nunca) y Lana Corujo (Han cantado bingo), junto a Jeremías Gamboa (Perú), Sofia Andrukhovych (Ucrania), Tatiana Țîbuleac (Moldavia/Rumanía), Jérôme Ferrari (Francia), ganador del premio Goncourt, Maria Reva (Ucrania/Canadá) y los británicos Hollie McNish y Michael Pedersen. El programa incluye además un evento sobre la Generación del 27, con Piedad Bonnett y Fernando Vallespín, director de la Revista de Occidente, y la conversación Cuadernos hispanoamericanos: cuerpo, violencia y márgenes, entre Bonnett y Diamela Eltit.