EN VIVO Premios Simón Bolívar 2026: siga en directo la ceremonia y la lista de ganadores
Saiaga en directo la ceremonia y conozca a los periodistas y medios galardonados
Este miércoles 18 de noviembre se lleva a cabo la ceremonia de entrega de la edición 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026, uno de los reconocimientos más importantes del periodismo colombiano.
En esta edición, el jurado está conformado por Jonathan Bock, Juan Pablo Ferro, Ximena Forero, Catalina Gómez, Margarita Martínez, Ómar Rincón y Ricardo Silva.
Siga aquí el minuto a minuto del evento y conozca quiénes son los ganadores de las diferentes categorías.
Lista de ganadores y detalles de la ceremonia
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...